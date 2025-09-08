Ideas random para el bro Stefano Domenicalli

Esta misma semana hemos conocido la intención del CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicalli, de implementar cambios para potenciar el seguimiento de la categoría. Entre ellos están la eventual eliminación de las sesiones de libres, el aumento del número de carreras sprint, la llegada de parrillas invertidas y la reducción de la duración de las carreras. Esta última idea está especialmente pensada para satisfacer a las audiencias más jóvenes, cuyos modos de consumo están adaptados a la brevedad de los mensajes y el scroll infinito de las redes sociales. Fernando Alonso ya ha dejado claro que no es responsabilidad de la F1 solucionar el déficit de atención de determinadas audiencias. Aunque la duración de un Gran Premio ha variado ampliamente a lo largo de la historia, pensamos –al igual que el asturiano– que esta última medida no debería llevarse adelante.

Ideas

Con todo y para aportar algunas sugerencias lanzamos aquí unas ideas random para el bro Domenicalli, explicadas en el lenguaje que utilizan los jóvenes.

A ver, las normas de la F1 están bugueadas, en plan, lo primero es acortar las carreras, tipo, hacerlas más cortas. Así nuestros grandes premios serán más chill. Para las clasificaciones haremos parrillas invertidas en plan, el primero sale el último y el último sale el primero ¡Qué random! No sé si será muy bueno para el mood del más rápido y dará un poco de lache salir al final, pero creará mucho hype. Todo esto es muy delulu, pero es en plan mejorar. Que las carreras son largas es un absoluto facto: no podemos tanquear 2 horas de competición. También otras categorías del motorsport deberían pensarlo: tipo, las 2 horas de Le Mans o las 50 millas de Indianápolis. Así quedarían las carreras muy PEC. Literal.

A la mayoría de los que peinamos canas creo que no nos sobró ni una vuelta, ni un minuto de la carrera en Monza. Allí vimos, otra vez, la genialidad de Verstappen, nos pudimos preguntar si McLaren le hubiera pedido a Norris que esperara a Piastri si el error del pitstop hubiera sido con Óscar y volvimos a sufrir con la mala fortuna de nuestros pilotos. Con la tranquilidad de que tiktokeros e instagramers podrán ver el resumen a 4x para no perder el precioso tiempo que emplean en ver reels, esperaremos la llegada del Gran Premio de Bakú.

