Llega La Banda

Dani Meroño, presentador de La Banda / SD

Dicen que À Punt estrena “La Banda”, un programa deportivo a medianoche, y que lo va a presentar un tal Dani Meroño junto con un cómplice de lujo que se pasará de vez en cuando: Santiago Cañizares. A esas horas, lo normal es encontrarse con cine negro, mundonatural, algo de póker o con alguna tertulia mesetaria. Pero esta vez no: lo que viene es una banda organizada. Tranquilos, no de las que atracan bancos o secuestran gente -de esas ya tuvimos suficientes en el Valencia CF, Levante UD y Elche CF con algunas directivas pasadas-. Esta será una banda de canallas: periodistas, exfutbolistas y opinadores que no se callan ni debajo del agua.

La metáfora es inevitable. Igual que el Valencia ha sido durante años una especie de “banda” en el sentido más literal —un vestuario dividido, una grada encendida y un club dirigido a trompicones—, aquí también se juntan perfiles variopintos para intentar hacer algo tan grande como los rajes que saben que van a recibir. La diferencia es que en Mestalla nunca se sabe si la película acaba en Champions o en tragedia griega; en À Punt, como mínimo, el guión será divertido y dará que hablar.

Lo bueno de “La Banda” es que no se va a disfrazar de informativo serio, de esos que leen alineaciones como si recitaran el BOE o miden los contenidos en cuotas de pantalla para cada equipo. Esto apunta más bien a un desfile de truhanes futboleros, a un atraco de medianoche en el que cada tertuliano sacará su mejor argumento como quien saca una navaja. Habrá exageraciones, habrá piques, habrá quien defienda lo indefendible. Desde Monchitos hasta todomalistas; desde defensores de la verdad a guardianes del cambio de chaqueta. Todo unido y vertebrado por un deporte llamado fútbol que solo será la excusa para juntarnos a salsear cada noche. Y, ojo, habrá convocatorias: el contertulio que se lo gane repetirá, el que no, se irá al banquillo o se quedará fuera de la lista. Vamos, lo mismo que en cualquier domingo en Mestalla… solo que con focos de televisión.

Los equipos valencianos que tenemos en Primera División al fin y al cabo, también es una banda: la banda sonora de nuestras vidas, la que nos hace gritar, llorar y reír en el mismo partido. Y si algo nos ha enseñado la historia de cada uno de esos clubes es que, aunque todo parezca perdido, siempre hay un gol en el 90 que nos devuelve la fe. “La Banda” nace con esa misma filosofía: puede que emita tarde, que caiga mal más de uno, que haya más ‘xotos’ que videos en la escaleta, e incluso puede que algunos digan que no llegará al área, pero seguro que tendrá chispa, ruido y mucha calle. Un programa imprevisible, en el que nunca sabes lo que puede pasar ni quién puede entrar. Porque esa será la base de un espacio divertido, fresco y sin filtros. Salvo en el fin de semana que, con Sergi Escrivà, cosa se pondrá más seria analizando la jornada.

La Banda, ese after futbolero

En resumen, si el Valencia CF es esa banda imprevisible que nunca sabes si va a tocar rock and roll, un vals o una verbena, “La Banda” promete ser ese after futbolero donde el canallismo se convierte en arte; ese lugar de medianoche en el que el balón es excusa para filosofar, discutir y reírse hasta de uno mismo.. Pónganse cómodos, porque aquí no se viene a rezar, se viene a disfrutar del espectáculo… y a salir del programa con la cartera intacta, que ya es más de lo que podemos decir de algunos presidentes del club.