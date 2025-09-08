Semilla de Oro

Nuestra región siempre ha tenido una gran vinculación con la bicicleta. Raro era o es, no ver gente montando a lo largo de las diferentes vías que unen los pueblos, ciudades o aldeas a lo largo de toda la Comunitat Valenciana. Una tradición ancestral, que se remonta a tiempos donde proliferaban, aún en mayor manera, los desplazamientos a los lugares de cosecha desde las viviendas de los agricultores. Poco a poco, la evolución como medio de transporte habitual de las personas, fue calando en la sociedad, hasta evolucionar, con el paso del tiempo, en una herramienta saludable para el ocio. Así, las carreteras, principalmente los fines de semana, se llenan de aficionados que practican este deporte.

Nombres valencianos en el ciclismo

Una tradición que se ha visto reflejada en grandes nombres valencianos, los cuales han destacado en diversas modalidades ciclistas a lo largo de los años. Una de ellas es la de pista, donde además, podemos contar con un velódromo de primer nivel internacional como es el Luis Puig. Un recinto dedicado a un más que destacado dirigente nacido en L´Alcudia, que presidió la Unión Ciclista Internacional, de 1981 hasta 1990, año de su fallecimiento y la Real Federación Española de Ciclismo durante 16 años.

Grandes nombres han sido los que han llevado a lo más alto al ciclismo español a esta modalidad. Los Guillermo Timoner o Joan Llaneras, tuvieron relevo en otros como Albert Torres y como no, nuestro Sebastián Mora. El pistard de Villarreal, que el pasado año volvía a colgarse el oro mundalista en puntuación, tras el obtenido en scracht en la edición de 2016, los cuales se suman a los 6 títulos continentales que adornan de su palmarés.

Sin embargo, un veterano ya como Mora, no parecía tener relevo claro hasta hace apenas unas fechas, cuando un jovencito natural de Lliria cargaba de ilusión al deporte de las dos ruedas a finales del pasado mes de agosto.

El relevo

Eric Igual, apenas con la mayoría de edad obtenida, se colgaba dos medallas de oro al cuello en el Campeonato del Mundo de Júnior celebrado en la localidad holandesa de Apeldoorn. Un lugar que veía al edetano triunfar como lo hiciera anteriormente Mora, tanto en puntuación como en madison, este segundo junto a otro talento en ciernes como es Eñaut Urkaregui. Una semilla de oro, que en los Países Bajos, no hacía más que confirmar lo que apuntaba en la prueba previa de scratch, que sin poder alcanzar las preseas, atisbaba lo que posteriormente sucedería.

Un doble triunfo, que a su vez, confirmaba un espectacular 2025, donde en el continental en Anadia, celebrado hace unos meses, ya dejaba unas grandes sensaciones, aunque sin premio, pero que escribían el prólogo de lo que ha sido posteriormente una explosión total de su talento.

Un Igual, pupilo de la Picusa Academy, donde además de la potenciación deportiva, lo hacen también con la académica, las cuales, sí o sí, tienen que convivir en continuo equilibrio.

Ahora llega el momento importante de la asimilación de estos triunfos y la gestión de la presión que caerá sobre su figura. Paso a paso, ir gestionando una carrera, que sin embargo, ha empezado a cimentar con títulos desde temprana edad. Que así sea.

