Aunque se vista de seda

Tengo cierta curiosidad por ver cómo se articula un objetivo de club para este año: qué metas se marcan, qué exigencias se ponen y cuáles son las auténticas posibilidades de una plantilla que, en algunos puestos, sigue generando alguna que otra duda. Sería un bonito ejercicio de transparencia, del que Lim no es especialmente muy amigo. Pero también significaría un punto de referencia para los próximos años. Sé que si fuera por Corona el único objetivo sería sobrevivir, como él mismo hace; pero lo cierto es que si sale alguien concretando los objetivos y no cayendo, como lo hizo Gourlay en su rueda de prensa, en tópicos llenos de una diafanidad engañosa, ya queda entonces señalado en su gestión específica, pues a sí mismo se pondría una diana en la frente y esos seres, perversos y malvados que se llaman “valencianistas”, podrían pedir responsabilidades. Meriton se protege de un enemigo que no existe: se llama paranoia, que lo sepan. Y produce efectos parainocos, que lo sepan también.

Es mejor, dentro del manual de estilo de Meriton, dejar la cosa en ambigüedades, medias verdades y así todos pueden huir del barco sin que nadie diga, realmente, quién es su capitán. Eso sí: al entrenador de turno se le pone la soga y se le echa por la borda, sin miramientos, a pesar de ser el que ha tenido que estar en todas las partes del navío. Aquí, por lo visto, más que un capitán hay un dios, una figura divina, en las alturas o en la distancia: últimamente parece que sus negocios van cayendo en valor y no me extraña, si al frente de los mismos pone perfiles profesionales como los que aquí hay; o si gestiona, tan negligentemente, como aquí lo hace. Como diría Parreira, el mítico técnico brasileño, la naturaleza no da saltos y aquí le quieren poner hasta la pértiga.

A mí me parece que la operación con Goldman Sachs merece una explicación mucho más profunda y seria, al menos para sus accionistas. Deja muchas dudas tanto en sus resultados como en el proceso, ya que no se ha informado ni en tiempo ni en forma a la masa accionarial ni de las condiciones ni de su firma. Por supuesto, tampoco se ha hecho una consulta a quienes realmente deberían ser los dueños emocionales del club: los aficionados.

Tengo claro que Meriton solo se acuerda de ellos cuando necesita sangrarlos, subiendo el precio de los pases y de las entradas a pesar de la decadencia del club y del nefasto fútbol que ha desplegado en los últimos años. Usan al aficionado para todo: y lo hacen sin miramientos, pero cuando vienen las decisiones importantes ni se detienen a explicárselas, ni se preocupan por comunicárselas con profundidad. Les basta el comunicado oficial, breve, escueto y aséptico: maldita chusma del populacho, no vemos la calidad de la seda que nos ofrece Lim porque estamos ciegos y no sabemos apreciar su regalo divino.

Decía que Lim, a pesar de ser un multimillonario que ya quisiéramos muchos, sigue viendo cómo se devalúa su fortuna. No deseo el mal de nadie, sin excepción, pero es verdad que una vez pedí que todo el maltrato a que somete al valencianismo le pasara, en algún momento, esa factura del destino, ese karma que a veces nos sorprende. No sé si es buena o mala persona, pero por lo visto hasta hoy, lo que sí puedo asegurar es que la empatía no es su fuerte y el respeto por los valencianos y los valencianistas, es nulo. Eso sí, al César lo que es del César: el Valencia CF trabaja muy bien en causas sociales, que son necesarias igualmente. Y eso forma parte de su gestión empresarial: igual te digo una cosa que la otra. Quizá esto le salve de un infierno seguro en la otra vida donde, espero, no tenga nada que ver con el Valencia CF. El infierno nos lo ha hecho pasar él a nosotros, de momento, pero lo disfraza con esas maravillosas promesas de un paraíso futuro, que no sé muy bien en qué se fundamentará, pues cuando él ya no esté aquí poco quedará de este histórico club que nos recuerde al período pre-Lim.

Aquí, por lo que veo, Corberán se niega a salir y dar la cara por la propiedad, como sí hicieron otros incautos técnicos antes que él. Es más listo en este sentido, porque su parcela solo abarca lo que se ve en el terreno de juego y se acabó. Pero en su día al menos alguien decía algo, respondía a algo: aquí el silencio deja su lugar para la imaginación.

Yo sigo teniendo muchas preguntas que tienen que ver con el préstamo, por cómo el Valencia CF va a afrontar el otro préstamo con CVC, cómo el Valencia CF se puede blindar si Lim no es su dueño, pues actualmente parece que esto modifica las condiciones de los pagos; también qué objetivos tiene este equipo realmente, cuál es su primer escalón más allá de quedar en la maldita (¡Sí, maldita porque es mediocre!) zona Meriton, y qué exigencia nos cuadra. Me queda por saber qué justifica que Corona siga en su cargo cuando ha demostrado nula capacidad de gestión deportiva a tenor de los resultados y por qué el mercado de ventas ha sido especialmente malo y nadie dice mucho al respecto, pues se te han quedado varios jugadores en plantilla con los que no contabas y otros se te han ido a coste cero o muy por debajo de su valor de mercado. Los fichajes y renovaciones han dado una capa de maquillaje, necesaria, y con eso hasta nos sentimos contentos, pero es la misma mona, aunque se vista de seda.

