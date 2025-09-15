Laura sí está

Unos de los nombres que más me han “perseguido” a lo largo de mi vida es el de Laura. Mi tía, mis amigas Sánchez y Márquez o uno de mis grandes referentes como es Roca, esta última leyenda de la natación española, lo tienen todas ellas como denominador en común.

Para quien no lo sepa, Laura significa “victoriosa”. Dícese de aquella “coronada con hojas de laurel”. Y precisamente una Laura, es quien está haciendo gala de su nombre, en un deporte como es el salvamento y socorrismo, a lo largo del planeta.

Para los que ya pelamos canas, al hablar de esta disciplina, nuestra mente se puede trasladar perfectamente a las playas de Malibú, donde un David Hasselhoff enfundado en un bañador rojo como Mitch Bukanan o una Pamela Anderson haciendo lo propio como CJ Parker, además de pasear palmito por la arena, hacían por rescatar a personas con dificultades en el mar. Aquellos “vigilantes de la playa”, que hace 30 años batían récords de audiencia televisiva, convivieron en repercusión con una famosa canción de un joven italiano que decía algo así como “Laura no está”. Algo que podría extrapolarse a nuestra protagonista en esta columna semanal, pero donde en este caso, claramente, tenemos que decir que Laura sí que está.

Y está, ya que sin llegar aún a la mayoría de edad, la deportista nacida en Silla, sigue escribiendo con letras doradas su historia en este deporte. Lo hizo más recientemente en Polonia, tanto en la piscina como en la playa, cuando en el continental júnior llenaba la maleta de medallas en su camino de regreso a casa. Algo ya habitual, en una joven de 17 años, que no deja de crecer. Y no únicamente en lo deportivo, también en lo personal.

Y es que Laura Remuzgo Cosmos, tuvo que vencer, desde muy pequeña, no solo a sus rivales sino a ella misma. Un déficit de atención, diagnosticado en la infancia, le puso todo más difícil, más complicado que a la mayoría. Un “todo cuesta” más que a los demás, un todo lleva más horas de inversión que el resto. Pero la imagen de su hermano Voro, firmando sus prácticas de socorrista en el Club Deportivo Sirenas de Catarroja, cuando prácticamente no sabía aún ni articular palabra y la de su hermano David, haciéndose con el título de campeón de España, le llevó a querer ser como el primero e intentar superar al segundo en esto de salvar vidas en el agua. Algo que ha podido lograr y pese a su ya excelso palmarés, sin embargo, le llevó a conseguir la mejor de las victorias, la de abrirse al mundo, la de acercarse a los demás, la de saber sonreír sin vergüenza, la de superar con nota las adversidades, la de pasar a ser una persona especial que es para todo que la conoce y el espejo en el cual mirarse Luisa, su madre, para la cual su hija es todo un referente.

Un alarde de superación que le lleva a adentrarse en las aguas saladas, haga frío o calor, cuando el sol sigue durmiendo para la gran mayoría de nosotros. La que, mientras los demás disfrutamos de la hora del almuerzo, ella lo hace con la tabla de surf, la cual le aporta un extra en su exigente entrenamiento.

Y todo por un nuevo objetivo, ficticio aún, pero esperanzado en que se convierta en verdadero y que en los Juegos Olímpicos de Brisbane en 2032, sus sueños se hagan realidad ante la atención de aquellos, que antaño, le costaba poder mirar.

Si la “cara es el espejo del alma”, la de Laura es la de alguien a quien admirar, aprender y seguir de cerca.

