Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Opinión | Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Mueren dos personas y otras 14 resultan heridas en un ataque del Ejército de Rusia contra Zaporiyia, en el este de Ucrania

Equipos de rescate ucranianos trabajando en el lugar donde un dron ruso atacó un almacén perteneciente a una red comercial de tiendas de construcción cerca de Kiev.

Equipos de rescate ucranianos trabajando en el lugar donde un dron ruso atacó un almacén perteneciente a una red comercial de tiendas de construcción cerca de Kiev. / EFE

Redacción

Equipos de rescate ucranianos trabajando en el lugar donde un dron ruso atacó un almacén perteneciente a una red comercial de tiendas de construcción cerca de Kiev.

Equipos de rescate ucranianos trabajando en el lugar donde un dron ruso atacó un almacén perteneciente a una red comercial de tiendas de construcción cerca de Kiev. / EFE

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents