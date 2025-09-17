Sánchez presume de tercer gobierno más longevo de la UE frente a la "inestabilidad populista" que agita Feijóo

El apoyo del Gobierno a las protestas palestinas y su agenda de medidas contra Israel para denunciar el “genocidio” en Gaza es para el PP una “cortina de humo” ante lo que considera una “inestabilidad populista”. Poniendo la venda antes de la herida, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se anticipó a la exigencia de Pedro Sánchez de que reconozca un “genocidio” en Gaza para acusarlo de “no defender ninguna causa noble” porque “solo quiere tapar sus vergüenzas”. Durante la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso, incluso lo acusó de que “le ha felicitado dos veces Hamás”, para ponderar que “la masacre de civiles debe parar”, pero que esta organización terrorista tampoco “Puede formar parte del futuro de Palestina”.

El líder de los populares puso sobre la mesa los casos de corrupción que acechan al entorno del Gobierno y describió su agenda como un “juego de trileros” para tapar estas causas. En base a ello, concluyó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es el “más inestable” desde la vuelta de la democracia en 1978. El jefe del Ejecutivo replicó, en cambio, presumiendo de datos económicos, tras elevar la previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,7%, y de una agenda de reformas socialistas para acabar comparándose con otros países europeos.

“Somos el tercer gobierno más longevo de la UE”, puso en valor como sinónimo de estabilidad tras recordar que en sus siete años de gobierno “ha habido siete primeros ministros en Francia, seis en Austria o cinco en Reino Unido”. Asimismo, remachó ante Feijóo que es “el tercer líder del PP”, desde que llegó a Moncloa hace más de siete años.

Acosado por su debilidad parlamentaria, Sánchez ha rechazado asociar las mayorías absolutas con una mayor estabilidad. No parlamentaria, sino social. Para ello puso como ejemplo las movilizaciones sociales y sindicales contra el Gobierno de Mariano Rajoy, así como la "crisis territorial en Catalunya" abierta durante su mandato. "Este Gobierno garantiza la estabilidad, no por tener mayoría, sino por gobernar para la mayoría". "Por seguir en el poder, usted pactaría hasta con Netanyahu", le recriminó Feijóo.

"Máxima voluntad" de cumplir con Junts

El tono con empleado con Junts fue de mano tendida, como vienen haciendo todos los ministros socialistas a pesar del varapalo del anterior pleno con su rechazo a la reducción de la jornada laboral. La portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, lo advirtió de que "no vale el bla, bla, bla, señor Sánchez, lo que queremos son hechos". Cuando la negociación de los Presupuestos ni siquiera se ha aterrizado, desde Junts acusaron al Gobierno de "bloquear" el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la investidura, carpetas pendientes que dificultan las conversaciones para sacar adelante las cuentas públicas.

El presidente del Gobierno volvió a comprometerse y destacó la "máxima voluntad" de desbloquear las carpetas pendientes. "Nos queda trabajo por hacer, pero lo estamos haciendo", defendió. Este mismo jueves, se buscará erosionar la resistencia de Alemania a la oficialidad del catalán en la UE en un encuentro que Sánchez mantendrá en La Moncloa con el canciller Friedrich Merz.

El ministro José Manuel Albares ya incluyó la "defensa de la identidad plurilingüe" en su tríada de prioridades de la política exterior española, junto a Ucrania y Gaza. La reunión al máximo nivel con Merz será una fecha clave para calibrar avances. Lo que también reconocen desde el Gobierno es la presión que el PP está ejerciendo para que fracase esta medida y el canciller alemán pertenece a la misma familia política europea que Feijóo.