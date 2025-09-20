Opinión
Paterna: Factoría d’entrenadors, filosofía de garantíes
Tots volen alnou Lamine, però ningú pensa en Wenger, Klopp o Guardiola
Gol, gol i més gol. Cracks. Jugadors d’elit. Els millors jugadors, els que millor puguen rendir… I a més els que decidisquen quedar-se a “casa”, vinga el club que vinga, com si fora tot allò feina fàcil. Això és el que vol un aficionat de la seua cantera, com si d’una fàbrica automobilística es tractara. A voltes em fa la sensació que alguns veuen als futbolistes com a personatges d’un videojoc: eixe jugador que bota al primer equip amb 20 anys naix en eixe moment, com si no haguera tingut desenes d’entrenadors abans, o no haguera passat per altres equips. Són pocs, en general, els que veuen que formar part de Primera Divisió és una conseqüència d’un treball de molts anys enrere, no és col·locar un jugador talentós i ja. Ací està el resultat del futbol formatiu.
Precisament en eixa cadena de treball tenen molt de protagonisme uns actors que són al futbol general el que són al camp els 'Sergi Busquets', 'James Milner' o 'Joshua Kimmich': treballadors a l'ombra. Els que admiren els ‘cracks’ d’aquest esport des de dins, però no són tan reconeguts per al públic general. Parle dels bons entrenadors. Tots volen al nou Lamine, però ningú pensa en tindre al pròxim Wenger, Klopp o Guardiola.
Podria dir infinitat de tècnics, però he escollit aquests tres noms precisament per la capacitat de gestionar el talent jove que han demostrat al llarg de la seua trajectòria, més enllà de debatre qui és el millor de la història. Justament eixa gestió de talent potser el factor més important en una cantera, més enllà els grans talents. El factor diferencial d’una cantera són els professionals que estan al costat dels jugadors, i un lloc on l’han captat molt bé és Paterna. Per crear un projecte de cantera en condicions és vital tindre als millors formadors, no val sols amb acumular qualitat a les botes.
El València actual té mil coses a recriminar, segurament no acabaríem, però és innegable que la metodologia de cantera està donant fruits: Paterna és l'actiu més valuós del VCF actualment. En aquesta metodologia, els entrenadors juguen un rol clau: molts al futbol formatiu poden dedicar la seua jornada completa, no sols mitja, i això ha sigut un ‘jaque-mate’ respecte a altres a nivell nacional. Sempre hi ha hagut grans entrenadors en Paterna, però els noms propis de la categoria juvenil d’enguany em pareix quasi irreals: Óscar Sánchez i Euge Ribera.
Per ficar en dimensió: l’entrenador del Juvenil ‘B’ a lliga Nacional és un tècnic que ha fet història a Divisió d’Honor amb el Llevant a la 23/24 i ve de 3a RFEF. A més, el Juvenil ‘A’ continuarà tenint a Óscar, que per a mi, és l'entrenador idoni per a aquesta generació 2007.
A un futbol juvenil al qual, generalment, sempre han destacat les ‘estrel·les’, el Juvenil de l’any passat va ser un equip d’autor, a més de manera total. Per saber les claus d’aquell equip vos recomane llegir dues columnes on parle d’un equip que va estar molt prop de fer història amb una generació 2006 per bandera. Aquest, per a mi, és el gran èxit d’aquest cos tècnic: fer campiona a una generació que pareixia passar desapercebuda. Els va potenciar al màxim. Eixe és el mèrit de la formació, i més en categoria juvenil.
D’altra banda, i amb tot el respecte del món per als altres tècnics, dubte que una banqueta de categoria nacional haja tingut un nom com Euge Ribera als últims anys, almenys per currículum. Sóc creient d’esperar als resultats per parlar, encara que és difícil no crear expectatives, una cosa que no sol agradar-me tampoc. Va potenciar una generació d’or a Bunyol, la 2005, promocionà al filial ‘granota’ i ara agarra el testimoni d’un tècnic que ha fet un treball impecable a Paterna, Sergio Lozano. Cadet ‘A’ i Juvenil ‘B’ van ser campions de les seues lligues la temporada passada. Les generacions 2008 i 2009 són de les que recordarem en Paterna, i el temps dirà si en el futbol professional, en el futbol no hi ha res segur. Amb ganes de veure com es desenvolupen, però amb cautela. En aquest aspecte, Nacho Tarín reforça eixa idea com a segon entrenador del juvenil nacional. Va ser l’últim entrenador en guanyar la mítica ‘Liga FC Futures’, a 2024. Per a mi, perfil molt adequat a eixa segona figura per al vestuari.
L’Acadèmia del València Club de Futbol ha pegat un pas endavant als últims anys. Segons el CIES, torne a recordar, solament PSG, Barça i Reial Madrid aporten més jugadors a les 5 principals lligues al 2024. El potencial sempre ha estat en la gespa, però ara, a més,està a les banquetes. El paper del futbol formatiu no és guanyar títols, no és penjar-se la medalleta ni el post d’Instagram de “sóm campions”. L’objectiu de qualsevol cantera és potenciar jugadors, donar les ferramentes per apropar-se el més possible a l’elit del futbol… i com millors siguen els formadors, més ferramentes tindran.
