Carlos Sainz pone fin a la sequía de podios españoles en F1

Casi setecientos días ha habido que esperar para que un piloto español volviera a pisar un podio en Fórmula 1: en concreto 698 días, desde que el 5 de noviembre de 2023 Fernando Alonso terminó tercero en el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos. A Sainz la tercera plaza en Bakú le ha sabido a gloria: su “mejor podio en Fórmula 1”, afirmó. Y esa alegría se extiende a toda la afición y los más de mil empleados de Williams, como recordaba el jefe de equipo James Wolves. Y entre esos trabajadores destacamos a Cristina Mañas, la nueva ingeniera de rendimiento del piloto español. Tal y como lo hacen Marta García y Nerea Martín detrás del volante, Cristina logra éxitos desde la parte de la ingeniería que nos hacen sentir orgullosos.

Carlos se labró el resultado el sábado con un tiempo excelente en una crono con mucho viento, algo de lluvia y el arrojo de pilotar jugando entre los muros de hormigón. Hubiera sido mejor, claro, mantener el domingo la segunda plaza de la parrilla, pero el Williams no está a la altura del Mercedes. Y así Russell acabó segundo gracias a un mejor ritmo, una buena estrategia de carrera y una parada en boxes ejecutada a la perfección.

Parte del éxito del español fue debida a la desaparición de los todopoderosos McLaren. Los de Woking podrían haberse llevado este fin de semana el título de constructores en Bakú de haber hecho un 1-2, pero Norris y Piastri se perdieron en la clasificación. Y en carrera les fue aún peor: Oscar, que no suele cometer errores, se saltó la salida y se estampó en la primera vuelta. Lando que salía séptimo, acabó séptimo. Poco rascó el inglés y, aunque se puede conformar porque mantiene viva la lucha por el título, seguro que le escuece haber tirado a la basura la oportunidad de haberle recortado más puntos al australiano.

Los papaya tendrán que apretar porque los aficionados a las predicciones matemáticas ya nos recuerdan que Verstappen todavía podría ser campeón. Max, que nunca baja la guardia, se llevó la pole, la vuelta rápida y la victoria. Fue una de esas carreras de conducir “con la ventanilla bajada”. El RedBull anda y solo hay que ver que Tsunoda consiguió una muy decente sexta plaza.

En quince días llegará el Gran Premio de Singapur, una de las carreras más interesantes y que siempre marcan una diferencia. No solo nos gusta el hecho de correr bajo las luces y disfrutar más aún del brillo de los monoplazas: la exigencia física hace que los pilotos más atléticos destaquen más. Ya veremos si allí Max puede seguir amargando a los McLaren.

