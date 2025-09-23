Felices los cuatro

Corberán, dando instrucciones en la banda / LaLiga

No podemos dudar de que muchos nos hemos sentido algo aliviados con la victoria del pasado sábado, pero es solo eso: alivio. De nuevo a Corberán le han vuelto a comer la tostada desde el comienzo y si no llega a ser por la expulsión del zaguero vasco todavía estaríamos lamiéndonos las heridas de la contienda. Yo me esperaba más rabia y empuje desde el comienzo, quizá por tirar de eso que llamamos orgullo. Pero esta plantilla no es de personalidad marcada ni de fuertes egos, para lo bueno y lo malo.

Se encargaron, los de aquí, de que el enfado fuera menos sanguinolento, poniendo música disco para celebrar que no hubo lesiones contra el Barcelona (supongo) y rindiendo homenaje al bueno de Jaume, pues seguramente la apretada agenda no lo permitía en otro momento. Son hábiles y eso tiene mucho mérito o meriton, según se mire, si de golpe te pagan un dineral y pasas de criticarlo amargamente a defenderlo de las voces discordantes, como sea. Me parece bien y es lícito: otra cosa es que luego vayas imponiendo tu ley y entonces pasas de defensor a verdugo: y eso quizá ya te convierte en cómplice, que es distinto. Sea como fuere, lo montaron bien porque Mestalla no bramó contra la enésima vergüenza deportiva de la etapa oscura esta que vivimos (¡No he usado la palabra Lim, para que nadie se enfade!).

Decía que Corberán volvió a fallar en su planteamiento. Y si acaso podemos hablar de fútbol, que es lo que me apetece: Foulquier baja caminando y genera una descompensación importante entre el central que cae a ese lado (habitualmente Tárrega) y el mediocentro que hace una cobertura imposible de llevar bien a cabo porque el falso extremo (a veces Rioja) también está arriba. Con este hueco, nos basta con que un punta caiga hacia la banda para que se cree un pasillo por el centro por donde puede entrar un camión. Lo vieron claro Fermín y Flick, pero Corberán no. También ocurre que Gayá, por ejemplo, se queda enganchado atrás porque tiene más rigor táctico, pero los centrales no se mueven coordinadamente y generan dos alturas que suele romper el fuera de juego.

Luego está la previsibilidad del ataque valencianista: recordemos que somos uno de los equipos que menos generamos ofensivamente y esto se debe a que estamos poniendo nuestra defensa a casi ochenta metros del área rival y nuestro robo es improductivo a efectos de contraataques en la mayoría de los casos. Si a esto añadimos la deficiente organización de la presión, muy rota entre los seis que forman las dos líneas que van del ataque al centro del campo, entonces vemos cómo corren inútilmente para robar un balón que, en primera división, te lo saben esconder. No se puede presionar peor, Corberán. Y tampoco no se puede sacar el balón jugado de atrás con tan poca precisión y tan estáticos, por mucho que abras a Javi Guerra a la banda izuqierda para facilitar su recepción. Te la han visto ya todos en esta categoría y solo un ramalazo de los centrales, rompiendo por el centro, supera una presión bien organizada del rival, que sabe que no sacas el balón por carril central y buscas no sacarlo por la derecha (¡normal!). Te adelantan su línea defensiva hasta casi mediocampo y te dejan sin aire con su presión en forma de rombo. Y por eso el Valencia CF es el equipo que más balones juega en largo con más baja producción resultante: te la tienes que quitar de delante porque solo ves peligro a pesar de tener el esférico tú. El resultado es claro: ni estás siendo contundente en defensa ni generas suficiente en ataque.

El equipo agradece el apoyo de la grada al final del choque contra el Athletic / Francisco Calabuig

Este juego que estás proponiendo es posible que dé de sí si se cuenta con el poder irradiador de Mestalla (sí, ese que la propiedad desprecia tanto), pero fuera está visto que no te da. Tampoco tendrás estas expulsiones tan determinantes en todos los partidos: y tengo muy claro que once contra once el resultado hubiera sido distinto. Luego podemos discutir tu empecinamiento con Almeida, que parece raro: menudo mensaje das a un vestuario cuando renuevas a un jugador que ha aportado lo justo en tres años. Pero bueno, eso es cuestión de gustos y a mí es un futbolista con condiciones que sabe esconderse mejor que otra cosa. Tampoco comprendo lo de los cambios: ¿no sé a qué esperas siempre para modificar tu erróneo planteamiento de inicio? Pero es cierto que tú eliges y lo respeto, quizá es que no eres capaz de ver la solución o es que pensarás que estabas en lo cierto y era cuestión de tiempo, porque con él todo se cura. Sea lo que fuere, te deseo todo lo mejor, porque de tus aciertos dependerá buena parte de la alegría de esta temporada y si de algo sabes es de fútbol. De momento la cosa está un poco baja, ya que solo has sacado la mitad de puntos y has dejado una vergüenza más en nómina. Pero la olvidaremos pronto si enderezas el curso, no lo dudes. Y te aplaudiremos sin descanso.

Y a Meriton… pues quisiera no escribir ni una línea más de ellos, porque realmente me dan igual. Es más: ojalá no decir ya nada de su gestión porque eso sería una gran noticia para todos. Lo malo es pensar que hay quienes blanquean los hechos y la mano que está detrás de ellos. Seguro que, en el futuro, dirán que estuvieron al pie de cañón, tratando de que Lim no hiciera más barbaridades y hasta pedirán que les demos las gracias. A mí me da lo mismo que esté quien esté: yo solo quiero disfrutar viendo a un equipo competitivo. Bastante tengo con ver, cada semana, cómo muchos equipos juegan a otra cosa, con otra precisión y calidad: supongo que a otros les basta con lo que ven cada jornada. Ojalá no nos hiciera falta tener que estar señalando la mala praxis de la gestión: estaríamos, como decía Maluma, felices los cuatro.