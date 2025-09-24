En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La OTAN advierte a Rusia de que se defenderá de cualquier amenaza utilizando "todos los instrumentos militares y no militares necesarios"
Muere en el frente con Rusia un español de 38 años voluntario en el Ejército de Ucrania desde octubre de 2024
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra el centro de la ciudad de Novorosíisk, en Rusia
Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania contra la ciudad rusa de Novorosíisk, situada en el krai de Krasnodar, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han hablado de "un ataque horrible" contra el centro de la localidad. "Esta tarde, Novorosíisk ha sufrido un ataque horrible por parte del régimen de Kiev. Varios drones han impactado en el centro de la ciudad a plena luz del día", ha dicho el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, en un mensaje en su cuenta en Telegram en el que ha afirmado que otras tres personas han resultado heridas.
La UE aplaude el giro de Trump sobre que Ucrania puede ganar la guerra y recuperar sus territorios
La Unión Europea ha aplaudido este miércoles el giro en la posición del presidente estadounidense, Donald Trump, en la guerra en Ucrania, tras declarar que Kiev "está en condiciones" de ganar la guerra y recuperar todo el territorio invadido por Rusia, tras constatar que esta postura se alinea con la posición europea. En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores del bloque, Anitta Hipper, ha defendido que el pueblo ucraniano lucha con valentía por su libertad, democracia y soberanía, por lo que ha considerado "fundamental" defender la independencia, soberanía e integridad territorial ucraniana.
Hungría apela a su "situación geográfica" para justificar los suministros de Rusia tras los avisos de Trump
El Gobierno de Hungría ha respondido este miércoles a los mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los países europeos dejen de importar gas y petróleo procedente de Rusia y ha alegado que la "situación geográfica" condiciona sus decisiones en esta materia. "Apoyamos los esfuerzos del presidente estadounidense hacia la paz en todo", pero "no podemos cambiar la realidad derivada de nuestra situación geográfica", ha esgrimido el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, en una publicación en la red social Facebook.
El Ejército de Ucrania ataca con drones otra refinería del sur de Rusia
El Ejército ucraniano ha atacado este miércoles con drones una refinería de la empresa estatal rusa Gazprom en la ciudad de Salavat, en la región de Baskortostán, situada en el sur del país y que fue objeto de otro ataque similar hace tan solo una semana en el marco de la invasión rusa de Ucrania. El gobernador de la región de Baskortostán, Radi Jabirov, ha confirmado en un comunicado que la refinería ha sido "objeto de otro ataque terrorista con drones", si bien las autoridades están analizando aún los daños provocados a las infraestructuras. "Los equipos de emergencias se encuentran en el lugar de los hechos, donde también se han desplegado efectivos del Cuerpo de Bomberos", ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram.
Zelenski ve "muy positivo" el "gran cambio" de Trump al afirmar que espera que Kiev "recupere sus tierras"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha valorado de forma "muy positiva" las declaraciones de este martes de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las que ha mostrado un cambio radical de postura respecto al conflicto con Rusia al afirmar que espera que Kiev "recupere sus tierras". "Es un gran cambio por parte del presidente Trump. Esta publicación de Trump es un gran cambio. Es un gran cambio. Muy positivo", ha señalado sin dar más detalles al ser preguntado sobre la importancia de las palabras del inquilino de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense ha asegurado que "con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable".
Los cambios de Trump
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, celebró este martes el aparente cambio de postura del presidente estadounidense, Donald Trump, con respecto a Rusia. El líder republicano afirmó hoy tras intervenir en la Asamblea General de la ONU que Ucrania, con el apoyo de la UE, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados.
Décimo apagón en Zaporiyia
Ucrania denunció este martes que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ha sufrido el décimo apagón desde la ocupación de la planta por los rusos en marzo de 2022, al quedar desconectada la única línea de transmisión eléctrica a través de la cual recibía energía del sistema energético ucraniano. "En la central nuclear de Zaporiyia ocurrió el décimo apagón desde el inicio de la ocupación de la planta por parte de los rusos", escribió el Ministerio ucraniano de Energía (Minenergo) en su cuenta de Telegram.
Trump exige a los países europeos que dejen de comprar energía a Rusia: "Es vergonzoso"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes a los países europeos, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poder poner fin a la guerra de Ucrania. "No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso", declaró.
La OTAN considera que es "pronto" para atribuir a Rusia el incidente con drones en Copenhague
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado este martes que es "demasiado pronto" para atribuir el incidente con drones en las inmediaciones del aeropuerto de Copenhague, un episodio que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha considerado el "ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas hasta la fecha". En rueda de prensa desde la sede de la OTAN en Bruselas, Rutte ha indicado que está en contacto con Frederiksen sobre el incidente que ha implicado a cuatro drones, tres de ellos en el entorno del aeropuerto de la capital danesa.
