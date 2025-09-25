En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La OTAN advierte a Rusia de que se defenderá de cualquier amenaza utilizando "todos los instrumentos militares y no militares necesarios"
Muere en el frente con Rusia un español de 38 años voluntario en el Ejército de Ucrania desde octubre de 2024
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El Ejército alemán simula en Hamburgo un escenario ficticio de ataque a los bálticos
Las Fuerzas Armadas de Alemania se entrenarán en la ciudad norteña de Hamburgo a partir de hoy y hasta el sábado en unas maniobras bautizadas como 'Red Storm Bravo' en las que pondrán a prueba su respuesta en un escenario ficticio de escalada militar en la frontera entre Rusia y los países bálticos, según han informado las autoridades. "Las maniobras se producen en el marco de un escenario ficticio, en el que la escalada de un conflicto en las fronteras de los Estados bálticos requiere un despliegue preventivo de fuerzas militares hacia la frontera del flanco oriental de la OTAN", destacó el Ayuntamiento de la ciudad hanseática, sin hacer alusión directa a Rusia.
Israel bombardea la capital del Yemen tras el ataque de con drones de los hutíes que dejó 20 heridos
Aviones de combate israelíes lanzaron este jueves una nueva ronda de bombardeos contra Saná, la capital del Yemen, un día después de que un ataque con drones lanzado por los rebeldes hutíes provocara heridas a al menos 20 personas en Eilat, en el sur de Israel, informaron los insurgentes yemeníes. "La agresión israelí tiene como objetivo la capital, Saná", dijo la televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, que añadió que los bombardeos coincidieron con el inicio del discurso del máximo líder de los rebeldes, Abdelmalek al Huti.
Rusia cifra en más de 200 las localidades conquistadas en Ucrania en lo que va de año
Las Fuerzas Armadas de Rusia se han hecho con el control de más de 200 localidades del este de Ucrania en lo que va de año, según el recuento del Ministerio de Defensa ruso, que habitualmente choca con las versiones ofrecidas por las autoridades ucranianas y que niegan la supuesta pérdida de territorios. Moscú estima que las zonas "liberadas" suman más de 4.700 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 3.300 corresponderían a la región de Donestk, donde se concentran los principales combates. En cuanto a las localidades, entre el 1 de enero y el 25 de septiembre habrían sido tomadas al menos 205 que estarían ya "bajo control total" de las fuerzas rusas.
EEUU intercepta varios aviones militares rusos cerca de Alaska
El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) ha informado de que las fuerzas estadounidense han interceptado varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas del estado de Alaska, un incidente que se produce en pleno aumento de la tensión por la presencia de drones en el espacio aéreo danés, polaco y rumano. En un comunicado, el NORAD ha indicado que se ha detectado la presencia de dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la zona de identificación de defensa de Alaska -área que incluye un perímetro adicional y en el que las Fuerzas Armadas se encargan de supervisar el tráfico aéreo para frustrar posibles amenazas-. Así, la Fuerza Aérea del país norteamericano ha desplegado cuatro cazas F-16, cuatro aviones KC-135 y un E-3, una aeronave de Boeing diseñada para realizar labores de alerta temprana y control aéreo. Estos aviones han realizado las acciones de "identificación e interceptación" pertinentes.
Rusia niega cualquier implicación en los sobrevuelos de drones en Dinamarca y habla de "provocación"
Las autoridades de Rusia han negado este jueves cualquier implicación en los sobrevuelos de drones detectados durante las últimas horas cerca de aeropuertos en Dinamarca y ha hablado de un "montaje" con fines de "provocación", después de que las autoridades danesas hayan descrito estos incidentes como "un ataque híbrido", sin apuntar a un responsable. "La parte rusa rechaza firmemente las especulaciones absurdas sobre su implicación en los incidentes", ha dicho la Embajada rusa en la capital danesa, Dinamarca, antes de indicar que "es evidente que los incidentes sobre supuestas afectaciones en aeropuertos de Dinamarca son montaje con fines de provocación".
Finlandia confirma la autoría de hackers rusos en el ciberataque contra la web del Ministerio de Defensa
El ciberataque que colapsó durante varias horas el sitio web del Ministerio de Defensa de Finlandia la noche del martes fue obra del grupo de hackers ruso 'NoName057(16)', según confirmó este jueves a la televisión nacional YLE la Agencia Finlandesa de Transportes y Comunicaciones (Traficom). El investigador principal del Centro de Ciberseguridad de Traficom, Juhani Eronen, señaló al citado canal que este ciberataque forma parte de una serie de ataques de denegación de servicio (DDoS) lanzados contra distintos organismos del país nórdico en los últimos cuatro días y que todavía continúan.
Von der Leyen, sobre el posible derribo de cazas rusos en espacio aéreo de la OTAN: "Está sobre la mesa"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que la posibilidad de derribar cazas y drones rusos que se introduzcan en el espacio aéreo de los países miembro de la OTAN "está sobre la mesa", una cuestión que ve esencial para "defender cada metro cuadrado" del territorio europeo. "Mi opinión personal es que tenemos que defender nuestro territorio y eso significa que si hay una violación del espacio aéreo, la opción de derribar un caza debe estar sobre la mesa, siempre tras seguir el protocolo y realizar las alertas pertinentes y claras", ha explicado durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN.
El Kremlin cree que EEUU conserva su "voluntad política" para un arreglo" pacífico" en Ucrania
El Kremlin afirmó este jueves que asume que Estados Unidos, pese a las recientes declaraciones duras de sus autoridades, conserva la voluntad política para la resolución del conflicto ucraniano. "Estamos viendo distintos tipos de retórica por parte de Washington. Por ahora, asumimos que Washington mantiene su voluntad política de lograr una solución pacífica en Ucrania. Rusia sigue abierta a las conversaciones de paz trilaterales", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Zelenski dice estar dispuesto a dejar el poder tras la guerra
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado que su objetivo es poner fin a la guerra y que está preparado para dejar el poder una vez haya terminado el conflicto armado. "Mi objetivo es poner fin a la guerra, no seguir postulándome para un cargo ", declaró Zelenski al medio estadounidense 'Axios' en Nueva York, donde intervino la víspera ante la Asamblea General de la ONU
Un ataque con drones causa un incendio en una fábrica en el sur de Rusia
Un ataque de drones ucranianos causó un incendio en una fábrica de fertilizantes, según fuentes ucranianas, en la región rusa de Krasnodar, lo que obligó a la evacuación de unos 140 trabajadores, según informaron hoy las autoridades de esa entidad federada de sur de Rusia. "La noche del 25 de septiembre, fragmentos de un dron cayeron cerca de una de las principales empresas del municipio (de Belorréchensk). Aproximadamente 140 empleados fueron evacuados a una estructura de protección", señala un comunicado de los servicios regionales de emergencia publicado en Telegram.
