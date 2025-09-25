Opinión
Espí: posem llum a la foscor
Una cessió era ideal, però ficats a aprofitar oportunitats més val en Primera que en Segona
Imagina i tanca els ulls… millor no, que sino no pots llegir, clar. Doncs, deixa el teu cap fluir i imagina que eres un futbolista de 20 anys. La temporada 23/24 eres un dels millors davanters espanyols a edat juvenil, de fet debutes en la Selecció Espanyola. Passes de celebrar gols en Divisió d’Honor a fer-ho a Segona Divisió. 18 anys. Entres com elefant en ‘catxarrería’. A la 24/25 obtens la millor mitjana de minuts per gol de tota la Hypermotion: 1 gol cada 79 minuts a la teua primera temporada com a professional. Arribar i moldre. Imagineu, ¿com vos sentiríeu si amb 19 anys heu sigut capaços de trencar totes les quinieles? Com eixa cançó de Juancho Marqués i la M.O.D.A… “Nos vamos a comer el mundo”. I és normal.
Jo mateix he vist a Espí abans que el Ciutat fora una possibilitat propera, a Bunyol, i és cert que ha fet passos de gegant en pràcticament any i mig. Els que em llegiu sabeu que soc un ‘friki’ del futbol d’inferiors nacionals i, honestament, la seua explosió és de les més sorprenents per una raó: són pocs els davanters que boten tan ràpidament de categories i s’adapten tan de pressa al futbol professional.
Passar del juvenil de l’Alzira a 2022 a estar en Primera Divisió a 2025 amb 20 anys sols poden fer-lo eixos que tenen algo especial. Ara bé, lo meu va de periodisme, i en aquesta professió també és fonamental fixar l’ull en l’altra cara de la moneda: ¿quin cost té quedar-se a Primera en aquest Llevant de Calero? Per alguns alt, per altres assumible, però la realitat és que ni vosaltres ni jo tenim una bola de cristall. Deixem al futur parlar. La factura vindrà a final de temporada, i ací veurem el cost.
Ara bé, pensar que Espí és un projecte de davanter molt interessant i, a la par, opinar que un futbolista de vint anys ha de créixer en minuts encara que siga fora de casa, és compatible. La seua feina, entre altres, és marcar gols; la meua, opinar de la forma més professional possible. Agafa el café, acomoda’t i prepara’t… perquè anem al grà.
Sense Koyalipou, Carlos em pareixia una peça perfecta per al Llevant de Calero: davanter de referència, ideal per fixar centrals i permetre als carrils avançar en contracolps al joc directe. També per jugar d’esquenes. Espí, dades en mà, és un canviador de partits en aquest equip. Entra des de la banqueta i sempre ha generat. Ara bé, si Koyalipou ha arribat és per fer-se amb eixa parcel·la, i em costa molt creure que el club es reforce fent l’esforç del FPF i, a la fi, no juguen totes les cartes a l’africà.
Moltíssimes vegades sóc partidari d’eixir de la zona de confort, de fet ja vaig parlar fa uns mesos sobre Carlos Álvarez i això, però a més pense que Carlos Espí ho tenia tot per donar altre pas de gegant en Segona, a més amb garantíes. En l’escenari actual, una cessió d’Espí era ideal.
Panichelli, Sergio Camello, Raúl García. Tres motius pels que pensar que eixir cedit d’un Primera a Segona amb 20 anys no és tornar enrere, sinó tot el contrari. Quan jo encara jugava a futbol, un ‘míster’ em va dir: els cuiners aprenen a la cuina, els llauradors a l’horta i el futbolista al camp. Això mateix: sempre partidari de xafar gespa a “un nivell menys” que estar a la banqueta a “un nivell més”.
Abans he dit que havia de mirar l’altra cara de la moneda, doncs farem com Carles Porta a ‘Crims’: “posem més llum a la foscor”… ningú ha pensat que va pensar Carlos per rebutjar tantes ofertes de Lliga Hypermotion? Potser es veu en condicions per aprofitar qualsevol ocasió que sorgisca, com per exemple la possible Copa d’Âfrica d’Etta Eyong, i ací té Espí el ‘punt de break’: ficats a aprofitar oportunitats, més val aprofitar-les en Primera que en Segona.
