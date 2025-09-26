Terceros, goleador de Bolivia ante Brasil / EFE

No se trata de la enésima posición contra o a favor del antidopaje, ni de la situación deportiva de los transexuales y dónde tenga que jugar, aunque esto se va a merecer otro artículo pronto, sino de lo acaecido hace unos días, cuando Bolivia ganó a Brasil, 1-0, y se ha ganado, de esa forma, el poder estar en una mini competición en México, allá por marzo 2026, para conseguir su pasaporte para el Mundial de junio siguiente.

Y es que esa victoria ha dado mucho que hablar. Se ha jugado el partido en el estadio El Alto, de Villa Engenio, a 4.150 metros de altura, que son 550 metros más que el lugar habitual de la selección boliviana, en La Paz. Desde hace unos años, se ha intentado limitar a 2.750 metros (medida que el expresidente de FIFA, Sepp Blatter quería lograr ser aceptada), pero finalmente no se llevó a cabo.

Y es que ese “engaño físico” tiene tela, ya que Bolivia empezó la clasificación con cinco derrotas de seis encuentros, y cuando El Alto estuvo a disposición, se han jugado tres partidos más, todos ganados. A Venezuela 4-0, a Colombia 1-0 y a Brasil, este último que logró la séptima posición de Bolivia, por 1-0 también.

Así, de estar prácticamente eliminada, y eso que, de diez selecciones en Sudamérica, seis se clasifican directamente y la séptima jugará ese play-off, es difícil quedar fuera. Pero los bolivianos no están en un mundial desde el año 1994, por lo que sí que es fácil para ellos no lograr ese paso. El cambio de estadio y la altura ha permitido revertir la situación y con esos nueve puntos de locales, lograr alcanzar la plaza deseada.

No es que vaya a ser fácil, pero tampoco tan complicado, aunque los dos equipos africanos, aún no sabemos cuáles, no se van a dejar hacer. Pero, lo importante es que, en el último esprint, con esas tres victorias a más de 4.000 metros, al menos tienen una posibilidad los bolivianos.

Quien no está nada contento es Venezuela, que si bien perdió 3-6 en casa contra Bolivia, no esperaba que Brasil, que había remontado con Ancelotti como entrenador, perdiera en El Alto. Sin embargo, ese estadio está hecho para ello, para que quienes lo visiten no puedan respirar. Y esa es la sensación que han tenido todos los visitantes. De hecho, el coordinador general del equipo brasileño, Rodrigo Caetano dijo que “es como jugar a otro deporte”.

La cuestión es si es legítimo utilizar ese “engaño”, que no lo es, puesto que es un país que tiene montaña. Sería lo mismo que se impidiera jugar con excesivo frío en Finlandia, si los fineses tuvieran los partidos en su invierno, o que se jugara en el desierto en Arabia Saudí o Qatar.

¿Se puede evitar esto? La verdad es que, desde el punto de vista reglamentario, no le veo posibilidades y sería una imposición, si se hiciera, muy controvertida y permitiría intentar que algunos estadios no pudieran recibir partidos internacionales.

En fin, que Bolivia se ha metido en el último momento, para ver si puede volver a un mundial (fue con el español Azcargorta, si no me equivoco) 32 años después. Mientras ocurre o no, recomiendo el último libro de Pérez-Reverte, “Misión en París”, que para quienes nuestra juventud fue de capa y espada, es una delicia. Disfruten y cuídense.