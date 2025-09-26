Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Una refinería rusa en Krasnodar sufre un incendio tras un ataque con drones del Ejército de Ucrania

Una refinería rusa situada en el krai de Krasnodar ha sufrido este viernes un incendio a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania, que ha afirmado que supone un golpe a una "importante instalación" de Rusia, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. Las autoridades de Krasnodar han señalado en un mensaje en su cuenta en Telegram que la refinería Afipka ha registrado un incendio en las instalaciones por el impacto de "fragmentos de un dron" interceptado por los sistemas de defensa aérea. "No hay heridos. El incendio, que se extendió en un área de 30 metros cuadrados, ya ha sido extinguido", ha asegurado. Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha apuntado en su cuenta en la red social Facebook que sus drones han alcanzado la refinería y ha afirmado que estas instalaciones "están implicadas en los suministros al Ejército invasor". "Hay un gran incendio en las instalaciones", ha señalado.