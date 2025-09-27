Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania se prepara para exportar armas de fabricación propia, según Zelenski
El Gobierno ucraniano está trabajando para expandir su producción de defensa y para empezar a exportar armas de fabricación nacional, según afirmó este sábado el presidente Volodímir Zelenski, en un mensaje en redes sociales en el que hizo un balance de la participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. "Estamos trabajando para expandir nuestra producción de defensa y para empezar exportaciones controladas de armas ucranianas; se alcanzó otro acuerdo sobre esto y estamos ya trabajando con cuatro países para abrir nuestras plataformas de exportación", declaró.
Hallan fragmentos de un dron en una reserva natural de Estonia
Los fragmentos de un dron han sido hallados este sábado en una reserva natural en el suroeste de Estonia, en un suceso que está siendo investigado por las autoridades y que se produce apenas una semana después de que el país báltico denunciase una violación de su espacio aéreo por aviones rusos. De acuerdo con la cadena pública ERR, un residente de la zona encontró el fragmento en la Reserva Natural de Luitemaa, en la comarca de Pärnu, y según informaciones preliminares pudo ser arrastrado por las olas hasta la playa.
Rusia se hace con el control de otras tres localidades en el este de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este sábado la toma de dos localidades de la provincia ucraniana de Donetsk y una tercera en la de Dnipropetrovsk, en medio de sus esfuerzos por lograr avances territoriales en su invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladímir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las tropas han logrado tomar las localidades de Derilovo y Maiskoe, en Donetsk, y de Stepovoe, en Dnipropetrovsk.
Polonia advierte a sus ciudadanos en Bielorrusia de que no podrá evacuarlos en caso de guerra
El eufemismo es "deterioro drástico de la seguridad". Así lo expresa el ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. El aviso, en el fondo, es una advertencia sobre la tensión bélica que estos días se registra en la frontera de Polonia con Bielorrusia y en toda la región del Báltico. El referido departamento del gobierno polaco lleva varios días emitiendo un comunicado para sus ciudadanos afincados o de viaje por Bielorrusia, instándoles a abandonar el país "urgentemente". Un artículo de Juan José Fernández
Rusia asegura haber derribado 55 drones ucranianos durante la pasada noche
Las defensas antiaéreas derribaron anoche 55 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones del país, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. La misma cantidad de drones fue destruida en la jornada anterior. En esta ocasión, 27 aparatos no tripulados fueron neutralizados en la región de Rostov, donde causaron un incendio en un centro de distribución de gas. También hubo drones destruidos en Briansk, Astracán, Vorónezh, Volgogrado, Kursk y Bélgorod. La víspera, otro ataque ucraniano alcanzó anoche la refinería de petróleo de Afipski, en el suroeste de Rusia.
Ucrania ataca instalaciones petroleras rusas en la región de Chuvasia
Una estación petrolera de la región rusa de Chuvasia, situada en el suroeste del país, ha sido objetivo este sábado de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que ha provocado la suspensión de todas las actividades en las instalaciones. El gobernador de la región, Oleg Nikolaev, ha indicado en un comunicado que la estación afectada se encuentra cerca del río Volga y a la altura de la localidad de Konar, si bien no ha apuntado a daños de gran envergadura.
Los líderes militares de la OTAN se reúnen en Riga tras incursiones rusas en espacio aéreo
El máximo responsable militar de la OTAN, el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, comparó este sábado las violaciones soviéticas del espacio aéreo báltico hace 86 años con las intrusiones por drones y aviones rusos en los últimos días, al inaugurar en Riga una reunión del Comité Militar de la Alianza Atlántica. "El 25 de septiembre de 1939, los bombarderos y aviones de reconocimiento soviéticos violaron el espacio aéreo de los tres estados bálticos: Letonia, Lituania y Estonia. Estas incursiones eran más que una mera provocación. Eran la señal inicial de la determinación de Moscú de imponer su voluntad", dijo Cavo Dragone a los máximos comandantes militares de los 32 países de la OTAN.
Polonia endurece su legislación sobre ayudas a refugiados ucranianos
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha firmado este viernes una ley que reduce el apoyo a los ciudadanos ucranianos en el país, condicionando su concesión a la situación laboral de los refugiados, que deberán tener trabajo para beneficiarse de las prestaciones sociales del Gobierno polaco. Así, ayudas como el subsidio familiar, algunos servicios sanitarios y otras contribuciones ya solo estarán disponibles para los ucranianos que trabajen en Polonia, salvo algunas excepciones, como es el caso de las personas con discapacidad, según ha declarado el jefe de la oficina del Presidente, Zbigniew Bogucki, en declaraciones recogidas por la televisión pública polaca TVP.
Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia en un ataque nocturno
La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado en su parte matinal de que durante la noche fueron neutralizados 97 de los 115 drones de diversos tipos lanzados por Rusia contra el territorio del país invadido. Entre los dispositivos no tripulados había drones kamikaze de tipo Shahed, según escribió la Fuerza Aérea en Telegram, aunque también había modelos de ataque de tipo Gerbera y otros.
Habla Lukashenko
El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, llamó hoy a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a negociar con Rusia si no quiere perder toda Ucrania, ya que mientras más tiempo pase, más difícil le será detener el avance del Ejército ruso. "Sobre la mesa hay una buena propuesta sobre Ucrania, que fue transmitida en Alaska a (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump, y llevada a Washington para analizarla y debatirla. Una propuesta muy buena", declaró Lukashenko este viernes a la televisión pública rusa tras reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.
