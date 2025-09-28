¡Apostad, amigos!

El asunto de las apuestas ilegales o prohibidas está cada vez más de moda, o mejor, más perseguido, como lo demuestra que la Federación de Fútbol de Bulgaria ha sancionado a 46 jugadores y entrenadores, de sus ligas de primera y segunda.

Tras un año de investigación, que casualmente o no se hizo por el ministerio de Hacienda de aquel país, buscando ingresos y gastos raros, y que fue apoyado por la propia Federación, se ha sancionado a los infractores la pasada semana.

El problema que se plantea es que la sanción más alta ha sido de 5.000 euros, lo que, sin duda, no va a traer muchas consecuencias a los malos de la película. Además, se les impedirá jugar o entrenar hasta el pago de la multa. Es obvio que se abonará enseguida y sus carreras no se verán suspendidas.

Esa pena no parece suficiente, porque ni es gravosa económicamente, ni lo es deportivamente. Entonces ¿por qué se tiene esa necesidad de tratar disciplinariamente a quien ha apostado en partidos de fútbol de su país, como en este caso? No fueron apuestas en los encuentros en los que estaban insertos sus propios equipos, por lo que es algo, si se quiere, menor.

Sin embargo, la reglamentación búlgara impone que no se pueda apostar a partidos de fútbol de sus competiciones y uno se pregunta ¿para qué, si la sanción no va a ser sino menor? O se trata de evitar toda apuesta y se debe punir de forma mucho más amplia a los infractores o se debe dar una vuelta de tuerca a eso de las apuestas por los deportistas.

En el primer caso, hay voces que se alzan de los dos lados. Hay que penalizar en forma gravosa a los apostadores, aunque no lo hagan en los partidos que disputan, o bien hay que hacerlo solo en cuanto sea en esos partidos. La dicotomía es no solo deportivo-disciplinaria, sino ética y casi filosófica.

Y es que, ¿hasta dónde influye la apuesta si no es en los partidos propios? ¿Es realmente necesario impedir que se hagan estos juegos a los futbolistas? Si quieren mi opinión, debería ser una prohibición total, en todo deporte, como se hace en la liga inglesa, porque el hecho de apostar en sí no es reprobable, siempre que se vaya a un casino o a un bingo (si aún existen estos), pero un deportista debe evitar cualquier relación de apuestas en competiciones, sean las que sean.

Parece algo duro, pero estimo que estos jóvenes (porque lo son) han de estar fuera de esas necesidades. Y lo digo, porque me ocurrió con un jugador internacional, sudamericano por más señas, al que defendí en un país europeo y al que le conseguí que no tuviera sanción deportiva, solo económica.

Y, a mi pregunta de por qué apostada (ojo, nada de sus propias competiciones), me contestó que “me aburro a veces”. Mi respuesta fue tajante: tienes mujer, hijos, una profesión extraordinaria que todos querrían y, con tiempo para emplear en otra cosa que no sea apostar, como ir a la universidad, aprender idiomas, leer, viajar, etc.…

Es decir que ya no es un asunto de apostar por dinero, que lo es en muchos casos, sobre todo en jugadores de categorías más bajas, sino de educar el deportista. Gran camino que recorrer… pero, mientras, recomiendo el clásico de la ciencia ficción de Brian Aldiss, “Ansia primaria”, cuyo título viene al dedo. Disfruten y cuídense.

Suscríbete para seguir leyendo