Las chicas son... leonas

La selección española de rugby femenina ha presentado la equipación que lucirán sus jugadoras en el Mundial de Inglaterra, que se disputará del 22 de agosto al 27 de septiembre, cuyo diseño representa la unión, la fuerza y la entrega que caracteriza a este equipo con la inclusión de una leona rugiendo. / FERUGBY

Hace unos días paseaba con el viejo cauce del río Turia. Estaba en una pequeña parada en las series de preparación para mi próximo reto deportivo, justo cuando detuve mi carrera a la altura del campo de rugby. Un escenario, que por las horas que eran, se encontraba en plena actividad. Y realmente era así, ya que el número de practicantes, de esta tan noble disciplina, era grande. Pero lo que me pareció más llamativo, no fue la cantidad de deportistas que se encontaban alrededor del oval, lo era el número de mujeres que formaban el conjunto de ese colectivo. Todo bajo el amparo de un Club de Rugby Valencia, que en pocos meses llegará a los 60 años desde su fundación. Cuna de grandes jugadores, pero también jugadoras, que han podido inculcar en ellos y ellas mismas, todo lo que aporta desarrollarse en esta disciplina.

Que afortunadamente las jóvenes en mayor medida practican deporte que años atrás, es una realidad visible en cualquier lugar. Sin embargo, existían ciertas actividades, que por ciertos motivos, parecían tener algunos tabús para su desarrollo por parte del sector femenino.

Quizás por su rudeza, su despliegue físico hasta casi la extenuación o el continuo choque entre cuerpos a lo largo del tiempo reglamentario, parecían poner freno a todas aquellas que querían disfrutar de este juego originario de Inglaterra. Algo que impedía seguir desplegando un deporte cargado de valores como son la pasión, la solidaridad, la integridad, el respeto y la disciplina, entre otros.

Pese a que las primeras practicantes no lo consiguieron, fue la concesión al Rugby7 de la vitola de olímpico, lo que acercó a las a posteriori nuevas practicantes que hoy son cada vez más sobre los diferentes terrenos de juego. Y como pasa en muchas ocasiones, una figura se convirtió en estandarte de esta nueva exposición como cara visible del mismo. Patricia García, quien ahora se dedica a difundir todo lo positivo que puede aportar el rugby a la sociedad, se convirtió en esa imagen de una generación donde compartía selección con otras figuras muy importantes como las de María Ribera, Elisabet Martínez, Ángela Del Pan o Paula Mendín. Un seven español que llegaría a la cita brasileña tras derrotar a Rusía en la final de un preolímpico, celebrado en Mónaco, lo que les otorgaba el pasaporte para lo que sería un histórico debut. Un equipo que siguió ganando adeptas a la causa, lo que se hizo en mayor medida con las buenas prestaciones mostradas sobre el verde carioca situado en el complejo de Deodoro.

Pero si hablamos del rugby y lo hacemos en esta tierra, no podemos tampoco olvidar a otras entidades como puede ser el Club de Rugby La Vila. Una asociación que lleva, desde Vilajoyosa, más de 40 años siendo referente para los y las más pequeñas. Formando deportistas, pero principalmente personas cargadas de valores y donde no podemos obviar un nombre, el de Yolanda Sempere, como una de las grandes referentes para las que comienzan a aprender lo que es una melé, un tackle o un scrum.

Si el grupo musical Coz, a principio de la década de los 80, cantaba aquello de “Las chicas son guerreras”, posiblemente, en la actualidad, a buen seguro modificarían la letra de su icónico himno por el de “Las chicas son leonas”.