Supercampeón Taronja

MÁLAGA, 28/09/2025.- Los jugadores del Valencia Basket celebran la victoria sobre el Real Madrid en el partido de la final de la Supercopa Endesa, este domingo en Málaga. EFE/Jorge Zapata / Jorge Zapata / EFE

Hoy debería escribir como siempre de fútbol, pero voy a saltarme las reglas porque la ocasión se lo merece. Y es que Valencia Basket ha conseguido algo muy grande: levantar la Supercopa ante el todopoderoso Real Madrid. No es solo un trofeo más, sino la recompensa tangible al sacrificio colectivo, al compromiso diario, al creer cuando muchos dudaban. Y eso merece unas líneas en este diario.

Desde el primer cuarto quedó claro que esto no iba a ser un partido cualquiera. No bastaba con hacer lo de siempre, tocaba tirar de lo extraordinario. Los partidos contra el Madrid, en casa, fuera o en el Martín Carpena requieren, como mínimo, de trabajo duro, coraje y unidad. Valencia Basket respondió desde el minuto uno con intensidad defensiva, con solidaridad en cada rebote, con paciencia para atacar, y con liderazgo cuando los nervios apretaban.

Esta victoria no nace de un instante brillante de uno solo; nace de un proceso. Una pretemporada con sobresaltos donde las lesiones de Xabi López-Arostegui, Jean Montero, Brancou Badio y Yankuba Sima hacían temblar los cimientos del equipo taronja. Pero todo lo que pesa, también suma. Y hoy el Martín Carpena ha vuelto a ser testigo de lo que es capaz este equipo: resiliencia ante la adversidad del primer cuarto, fe cuando el marcador no acompañaba, y los pies siempre firmes incluso bajo la presión del último.

Ganar una Supercopa al Real Madrid no es una empresa menor. Un club con recursos, palmarés, jugadores de elite y al que se le permite todo. Pero Valencia Basket demostró que cuando hay equilibro entre talento, compromiso físico, mentalidad colectiva y corazón, puedes imponerte incluso ante gigantes. La clave fue Pedro Martínez y su gestión de equipo con esa creencia de todos en el mismo proyecto: jugadores, staff y afición. Con un último cuarto para enmarcar pero también de infarto, el equipo supo sufrir. Y es justo reconocer que ha habido jugadores sobresalientes como Omari Moore liderando al equipo en la semifinal; Kameron Taylor, quien ha tenido un impacto directo en el juego y puntuación del equipo ante el Real Madrid; así como el joven talento Sergio De Larrea quien se ha erigido como un más que merecido MVP de la Supercopa.

La final de la Supercopa de España de baloncesto estre el Valencia y el Real Madrid, en imágenes / Jorge Zapata / EFE

Por eso, para los jugadores, esta Supercopa es la recompensa a la disciplina. A esos minutos difíciles de rotación, al esfuerzo defensivo que no se ve en las estadísticas, a los lanzamientos que fallas pero que siguieron intentando… Para Pedro, el cuerpo técnico, los ayudantes, los preparadores físicos, todos los que trabajan a la sombra.

Para los aficionados, también hay una recompensa: orgullo. Orgullo de pertenencia, de vestirse de naranja, de decir “Esperit Taronja” con la certeza de que su equipo no se rinde, nunca. Esta Supercopa les pertenece por derecho: ellos que animaban en la Fonteta y ahora lo harán desde el Roig Arena; los que viajan tan lejos como el equipo está llegando; y quienes sueñan con el triunfo en cada partido.

En resumen: Valencia Basket no solo ha ganado una Supercopa. Esto no queda solo como un título, sino como un recordatorio de lo que se puede conseguir cuando todos reman hacia el mismo lado. De empezar con buen pie el sueño de la Euroliga, de soñar con que este equipo puede con todo y contra todo. ¡Enhorabuena Valencia Basket!