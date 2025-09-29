Opinión
¿Tebas, a qué esperas para suspender el Valencia-Oviedo?
València se encuentra en alerta roja por lluvias torrenciales. La ciudad está bajo riesgo extremo. Emergencias ha pedido a la población que evite desplazamientos y aconseja buscar "zonas altas". AEMET habla de "peligro elevado" y prevé precipitaciones a la hora del partido. ¿Qué más tiene que pasar para que Javier Tebas suspenda el Valencia-Oviedo de esta noche? ¿Qué más tiene que hablar la patronal con los clubes?
No tiene sentido que el partido todavía no se haya aplazado. LaLiga tarda. Deberían saber que aquí nadie está pensando en fútbol ahora mismo. Nuestra única procupación es que los nuestros estén a salvo y no se repita la historia de aquel trágico 29 de octubre de 2024 que justo hoy cumple once meses.
No queremos gente en las calles. No queremos coches en las carreteras. Queremos precaución y prudencia por encima de todo. Los valencianos tenemos el miedo en el cuerpo. También el dolor. No hemos superado la tragedia de la Dana. Ni la superaremos nunca. Queremos decisiones responsables. Necesitamos sentido común.
