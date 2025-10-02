El escudo del Valencia CF no admite autocomplacencia

Los jugadores del Valencia CF después de su derrota contra el Oviedo / JM LOPEZ

El pasado martes salí de Mestalla aterrado por verle de nuevo las orejas al lobo, porque el equipo dio unos síntomas muy preocupantes, más tendentes a 'regalarnos' otra temporada mediocre que a sentar las bases del resurgir del Valencia CF. La apatía, la falta de ambición, de intensidad, de intención... una serie de señales de alerta que no me gustaron en absoluto y que son inadmisibles jugando con la elástica blanquinegra.

Sí, tener ambición en un club tan mal gestionado es complicado, pero esta plantilla no puede vivir escudada en ello para marcarse metas mediocres y darse palmaditas en la espalda por conseguirlas. La autocomplacencia no tiene lugar en un vestuario profesional y menos en el de un equipo centenario como es el Valencia CF.

Y vamos a hablar claro, si este club gozase de buena salud el 90 por ciento de la plantilla ni soñaría con lucir la camiseta valencianista, pero es precisamente por ello, porque deben agradecer cada uno de sus días que han tenido la oportunidad de vestirla, por lo que han de dejarse por este escudo hasta la última gota de sudor, hasta el detalle más ínfimo de su rutina y el más profundo de sus pensamientos en intentar acercar al Valencia al lugar que le corresponde por historia.

Adelantarse en el marcador contra el Oviedo y no buscar con insistencia, energía y proactividad el segundo gol es inadmisible con la camiseta del Valencia CF puesta. Bajo ningún concepto ni circunstancia. Un futbolista del Valencia debe ser otra cosa: está obligado a exigirse incluso por encima de sus posibilidades, a remar por el entrenador le caiga bien o mal y con sus compañeros se vaya o no con ellos a comerse una paella el domingo. Porque por encima de todos estos caprichos les observa una historia mucho más grande que ellos y representan a una afición que merece mucho más de lo que le están dando.

Además del entrenador, los referentes del vestuario, los José Luis Gayà, Javi Guerra, Luis Rioja o Arnaut Danjuma, por entidad y por salario, deben coger la bandera sin miedo y elevar el discurso. ¿Sin la ayuda del club? Pues sin la ayuda del club. Y el resto, seguirles en esa ambición como si toda su carrera deportiva dependiera de ello. Y si ninguno de ellos, líderes y jóvenes, nuevos y veteranos, está dispuestos a honrar la camiseta que están vistiendo, que cojan en enero y pidan salir el día uno.

Y sé que estas líneas parecen demasiado apelativas al corazón, al 'échale huevos', a poner la testiculina por encima de la táctica y el sudor por encima del fútbol. Pero nada más lejos de la realidad, es una llamada que representen el umbral más alto de profesionalidad, a la asunción individual de responsabilidades, a que muestren personalidad dentro del campo pidiendo la pelota, que no desconecten ni un segundo de su posición, de su función dentro del engranaje táctico del equipo, a aplicar en los duelos la intensidad que no aplicaron contra el Oviedo y que generen en el vestuario un clima de exigencia máxima.

Al Valencia no le vale con vagar por el ecuador de la clasificación y al que se sienta cómodo en esa indefinición de objetivos, al que se quite la palabra 'Europa' como si le quemase en las manos, habría que empezar a enseñarle la puerta de salida de Mestalla porque significará que no está preparado para representar la camiseta de una entidad de este calibre. Saben de sobra que la parroquia valencianista va a estar con ellos si lo merecen y por eso mismo están obligados a darle mucho más. Jugadores, asumid vuestra parte de responsabilidad y espabilad.

Posdata: Pequeño 'disclaimer' de esta opinión, si el Valencia CF está dónde está a día de hoy y tiene la calidad que tiene es el producto de seis años de una gestión negligente con nombres propios de los que hablaré la semana que viene en este mismo espacio, pero a los jugadores y al cuerpo técnico no se le puede pedir menos que el cien por cien de sus capacidades.