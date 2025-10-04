El jugador del Real Madrid Federico Valverde. / Europa Press

A Fede Valverde no le gusta jugar de lateral. Dijo el otro día que no ha nacido para ser lateral. A mí no me gusta trabajar. Cualquiera que me conozca sabrá que no he nacido para trabajar. Pero mira. Aquí estoy.

No he nacido para programar planes. No he nacido para ir a un parque de atracciones. No he nacido para hablar con otros padres. No he nacido para viajar. No he nacido para emprender. No he nacido para hacer cosas supuestamente divertidas que ya había dicho que no volvería a hacer.

Pero mira. A Fede Valverde no le gusta jugar de lateral, y lo dice, pero luego añade un ‘pero’ clave. Casi siempre hay un pero. No ha nacido para jugar de lateral, pero si el entrenador quiere jugará de lateral. Así es la vida. A menudo toca vivir en la adversativa.

No me gusta matar cucarachas, pero me gusta menos convivir con cucarachas vivas. No me gusta tomar la iniciativa, pero me gusta menos tener que obedecer lo que otros decidan. No me gusta llevar el coche al taller, pero me gustaría menos vivir sin coche.

Alguna vez tuve que jugar de lateral. No me gustaba jugar de lateral. No he nacido para jugar de lateral. No le pongo un 10 a jugar de lateral. A otras cosas sí le pongo un 10. Hace poco volví a ver El tercer hombre y pensé ‘hostia, esto del cine está muy bien, un invento buenísimo las películas, al cine le pongo un 10’.

Pero no he nacido para la aventura. No he nacido para el calor. No he nacido para el frío. No he nacido para la lluvia.

No me gusta estar viejo y cansado. La otra noche, cerca de la madrugada, volviendo a casa con hambre y desgana, conducía el coche muy despacio porque no podía adelantar a un patinete. Iban un chico y una chica en un patinete. Se estaban mojando porque llovía. Parecían bastante jóvenes. El chico manejaba y la chica iba detrás, y lo abrazaba bien fuerte. Apoyaba la cabeza en el hombro del chaval. El pelo le tapaba la cara. Supuse que se querían, porque desde mi posición se veía clarísimo: habían nacido para quererse.

Pensé que quizá se cambiarían por mí esos chavales, porque uno siempre quiere lo que no tiene: el coche, la comodidad, la ausencia de frío. Una vida familiar, medio resuelta y estable. No me mojaba. Una incertidumbre escasa. Lo que no sabrán es que yo me hubiese cambiado por ellos.

No me gusta haber dejado de ir a conciertos. No me gusta haber dejado de conocer a los grupos que salen con letra pequeña en los carteles de los festivales, pero me gustaría menos ser un padre ausente. Aquí estoy.

No he nacido para humillar a mis propios jugadores. No he nacido para arrasar con todo en las derrotas. No he nacido para buscar ‘algo’ en las victorias, algo por lo que quejarme siempre. No me gusta ese tipo de gente. Pero.

No me gustan los que son fuertes con el débil y débiles con el fuerte. No me gustan las obviedades, pero. No me gusta casi nada y no me gusta casi nadie. No me gusta haberme rendido, no me gusta ser cómplice y no me gusta no gustarme.

En cambio, lo de alinear a Fede Valverde en el lateral lo podría soportar. Me parece una opción bastante respetable.