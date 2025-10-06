Respuesta a Ron Gourlay

Gourlay, en rueda de prensa. / JM LOPEZ

Estimado Ron Gourlay, agradezco, muy sinceramente, que hayas tenido la valentía de salir a dar explicaciones: muchos que te rodean hoy nunca tuvieron el valor de hacerlo. Agradezco, igualmente, el tono y el carácter dialogante y esa capacidad de querer justificar lo que ya es injustificable, pero lo intentas y lo haces con profesionalidad, cordialidad y seriedad. Hasta ahí, solo palabras de agradecimiento. Pero a partir de ahí, prefiero responderte claramente: has hecho lo mismo que otros en su momento, es decir, jugar a ser trilero, a marear la perdiz, a llenar de tópicos una sala de prensa maniatada y eso que, como tú mismo pides, confío en ti y en tu trayectoria, pero no olvides tampoco que los otros clubes donde estuviste tenían mejor proyecto, mejor gestión de base y mejor equipo. No lo olvides, Ron.

Lo primero que me llama la atención es que digas que dirección, técnicos y jugadores sepan qué objetivos tenemos y ante la pregunta de Héctor Gómez hayas hecho un truco de escapismo: si no se dicen los objetivos a la afición entonces no hay exigencia externa, no hay barómetro para determinar si vamos o no vamos bien, porque todo vale. Es la perversión más evidente de un modelo maquiavélico, construido a base de engaños desde la propiedad y con la complicidad de los de aquí, que se callan y siguen el juego a ver si, en una de esas, la cosa sale bien, al menos para ellos. Diga claramente que el objetivo es man-te-ner-se y punto y entonces no nos haremos más la cuenta y entenderemos que el Valencia CF sea de los pocos clubes capaces de no competirle al FC Barcelona o que tus números en defensa y en ataque sean de los peores de la competición cuando estamos cerca del primer tercio del campeonato. Pero no se dice, que es mucho peor y así tenemos lo que tenemos y nos marcamos niveles de exigencia y resultados que abochornan nuestra historia como club: nos tocan la cara casi siempre y nos escudamos en un “casi”, en un “por momentos hicimos cosas bien” y tonterías de ese calibre. El objetivo del Valencia CF de hoy ¿cuál es? No parece tan difícil de decir. Ron, te estás haciendo trampas jugando al solitario y crees que no nos damos cuenta: allá tú y tu experiencia (que es mucha y contrastada), pero mejor si dices las cosas sin eufemismos ni evasivas.

Gourlay se encamina a la sala de prensa de Paterna / Francisco Calabuig

Y ahí está lo siguiente: ¿Pero transición de qué? El pasado sábado había cuatro futbolistas (luego cinco, con Copete) que no estuvieron el año pasado y uno de ellos, Danjuma, fue de lo poco salvable ¿Cuál es la transición? ¿A qué están transitando? Es el mismo técnico, es una plantilla confeccionada por vosotros con vuestros tiempos y vuestras negligencias frente al mercado por estirar esos tiempos: ¿Pones de excusa que muchos llegaron tarde y sin pretemporada? ¿Acaso no denunciamos esto desde mayo? ¿Acaso no es esta vuestra gestión del propio mercado? Pues asume sus frutos y no lo pongas como argumento porque entonces siempre tendrás la razón y de eso va la gestión tan nefasta que tenemos en esta época de sombras. Déjate, Ron, de chorradas: la planificación deportiva es nefasta y tú sabrás qué hacer con ella; las ventas fueron terribles, y tú sabrás por qué hemos vendido tan mal; las compras no tienen sentido porque no se ajustan a lo que se busca y se quiere, sino a golpe de ofrecimiento e igual nos encaja un delantero con unas características que otro que no tienen nada que ver; o nos juntamos con tres extremos derechos y sin lateral de garantías; o firmamos el cuatro central del Mallorca como su fuera Ayala; las renovaciones…pues qué quieres que te diga si has renovado a un jugador como Almeida, conocido por su nulo rendimiento en tres años. Lo que quiero decir es que de transición y de acoplamiento: nada. Lo que hay es una mala gestión que salpica de arriba abajo y se evidencia en cómo responde el equipo sobre el césped. Y no es cuestión de tomarla con los jugadores (aunque alguno me parece que vive muy cómodo así), sino con toda esta cadena de mentiras que unís bajo conceptos como “unidad”, “trabajo”, “satisfacción”. Y ponéis mil historias por si alguien se lo cree, y alguno lo hace incluso.

Hablas de unidad, Ron, y lo que hace este club es poner muros y más muros entre la plantilla y el aficionado en Paterna; hablas de unidad, Ron, y el club (que también tiene aciertos, como lo del partido aplazado, por supuesto) marca más distancias si cabe con su propia ciudad; hablas de Academia pero solo os interesa porque genera un mayor beneficio económico (no hay amortización), de ahí que casi todo lo que vendemos sean jugadores de la escuela: en verdad, son los únicos que merecen la pena en muchos casos, pero nos lo cuentas como que hay una apuesta del club, como una bandera de identidad…¿pero a quién crees que engañas?

Ron Gourlay, en la sala de prensa / VCF Media

Y te diría varias cosas más, pero he tenido que serenarme y entender que, en verdad, tú solo intentas enderezar esto, pero con las reglas de Lim y eso es lo que me revienta, Ron. No me hables de paciencia, porque esa misma paciencia casi nos lleva a segunda el año pasado; tampoco me hables de que comenzaste mal en su día en otros clubes y luego ganaste cosas, porque aquellas plantillas no tenían nada que ver con esta; no me digas que tenemos un equipo con mucha calidad, porque vamos muy justos de fútbol, Ron, muy justos en defensa y en ataque y hablo a nivel colectivo. No me vendas la cabra de lo mucho que trabajáis y de que en el fútbol son detalles: no, los detalles son los que te llevan a superar, en un momento, un objetivo y transformarlo en éxito. Los clubes profesionales no son de detalles, sino de grandes y evidentes proyectos que se mejoran gracias a los detalles ¿Aquí no hay proyecto y me hablas tú de detalles?

Mira, hoy por hoy, no hay que volverse locos ni quemarlo todo: has sacado pecho por dos victorias y un empate que tuvo que ser victoria para ti, aunque solo tú lo viste así porque la Real nos pegó un buen repaso; y el Athletic Club también, pero expulsaron a Vivian y la cosa se te puso de cara; el Getafe vino con trece jugadores profesionales ¿De qué sacas pecho, Ron? Te han superado en todos los partidos, de inicio; te han machado a balón parado sistemáticamente; te han humillado, como el Barcelona; te han remontado varias veces… ¿pero qué narices sacas pecho si el Atlético de Madrid empezó mucho peor que tú y ya te saca cinco puntos? ¡Pero si no ganas esta próxima jornada que viene en dos semanas te puedes poner en descenso en la jornada nueve! Si eres el equipo que más aburre a la hora de verlo porque no le ves nada de nada….y al único que se ha mostrado vertical otros, con extraño derecho de pernada, le tienen celitos por su dorsal… ¿De qué sacas pecho Gourlay? Vinieron muchos con una buena trayectoria: se han ido todos con el rabo entre las piernas y la cabeza baja. No saques tanto tu currículum que igual aquí no vale para nada. Y sí, te agradezco todo lo que dije y te echo en cara que uses, para seguir con la coartada, los mismos tópicos que Meriton implantó aquí ¿Transición de qué, a qué? Ron, llevamos once años de transición: de un club grande, histórico que luchaba por títulos y por Europa, a esto, a esto que vemos cada temporada y que no vale ni tan siquiera para poner un objetivo deportivo sobre la mesa.