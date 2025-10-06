El Valencia Basket estrena el Roig Arena / JM López

El pasado viernes se convirtió en un día grande para el deporte valenciano. Un día de esos que quedan en la retina de los aficionados, en este caso, de los de Valencia Basket.

El Roig Arena vivió su 'Opening Day' en cuanto al baloncesto se refiere. Si otras estrellas, como lo son en la música Manu Carrasco o José Manuel Casañ, ya habían podido lucirse en el nuevo y majestuoso feudo taronja, fueron ahora los jugadores de su primera plantilla masculina quienes tuvieron la oportunidad de debutar en lo que va a ser, desde ya, su nueva y flamante casa.

Pero antes de que el trio de colegiados diera arranque al segundo encuentro de los valencianos en la Euroliga, hubo más, mucho más. Hubo emociones, con un video rememorando algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de un club que se acerca a los 40 años desde su fundación, que personalmente, reconozco que me erizó seriamente la piel y como no, me hizo recordar a alguien tan importante como Pipo Arnau, fundamental para llegar hoy hasta aquí. Hubo sensaciones encontradas, donde en los minutos iniciales parecía reinar algo de frialdad en el recinto. “Falta la caldera que era la Fonteta”, se escuchaba justo detrás de mi asiento asignado como abonado, por cierto, cómodo y confortable, algo que las personas de amplia estatura agradecemos enormemente. Pero nada más lejos de la realidad, ya que con el transcurrir de los minutos y la incertidumbre por el resultado que proporcionaba el buen partido realizado por una Virtus de Bolonia conducida por el incombustible Dusko Ivanovic, volvió a generar ese ambiente que ha llevado tantas veces en volandas al equipo y en esta oportunidad, también a la victoria. Hubo agradecimiento, con una cerrada ovación del respetable a un Juan Roig, quien ha llevado al baloncesto valenciano a la élite continental y que dejará un legado impagable para la capital del Turia en forma de institución e instalaciones referentes en todo el mundo. Y hubo espectáculo en la previa, amenizado por el showman local Arturo Valls en el interior y donde, en sus gradas, pudimos ver a figuras locales con reconocimiento internacional como las del actor Enrique Arce o la del tenista David Ferrer.

Por su parte, durante la sobremesa, en los aledaños del recinto de Quatre Carreres, ya estaba en marcha una Fan Zone, por cierto, perfectamente gestionada por la talentosa Claudia Müller, que congregó a muchas familias, donde pudieron todas ellas disfrutar de un día especial, dejando en su memoria una jornada para la historia y a su vez, continuando con la creación de nueva afición desde la base. Dentro de la misma, en un espacio, que bajo la batuta de Dani Meroño y amenizado musicalmente por toda una leyenda de la institución como es José Luis Maluenda, fueron pasando personajes históricos del club como los Sam Van Rossom, Antoine Rigadeau o Víctor Claver, entre otros.

Así ha sido la fiesta taronja antes del estreno del Roig Arena / JM López

Nombres, algunos de ellos, que aparecen en la parte alta del pabellón, no únicamente con sus camisetas retiradas, lo hacen también como parte de un palmarés que no para de crecer. Muestra de ello la Supercopa de España conseguida hace apenas ocho días en Málaga, la cual no hace más que confirmar la ambición de un proyecto, que en lo deportivo, en lo institucional y a nivel de infraestructuras, que ha arrancado la temporada de la mejor de las maneras.

En lo deportivo, hace apenas unas horas, el conjunto masculino refrendaba contra el Fútbol Club Barcelona, en el debut en la Liga ACB, lo que es la quinta victoria en partido oficial de los cinco celebrados hasta la fecha, sumados a los dos disputados en la ciudad andaluza y los otros dos en Euroliga. Un arranque que tiene nombre y apellidos, el de Sergio De Larrea. El pucelano, orgulloso estandarte de una cantera gestada en L´Alquería, la guinda perfecta para un cambio de era, lleno de ilusión y que debemos degustar y disfrutar sorbo a sorbo.