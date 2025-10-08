En Directo
Opinión | Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Un ataque ruso causa “daños graves” en una central térmica ucraniana
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Tres muertos a causa del ataque de un misil ucraniano contra un polideportivo en Rusia
Un misil ucraniano impactó este miércoles contra un polideportivo en una aldea de la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, y causó tres víctimas mortales además de heridos.
"La aldea de Maslova Pristan, en el distrito de Shebekinski, fue objetivo de misiles. Según informes preliminares, tres personas murieron y una resultó herida", informó esta mañana el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov.
Zelenski acusa a Rusia de usar drones para desestabilizar Europa
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este martes a Rusia de intentar desestabilizar Europa mediante el uso de drones para sabotear y causar problemas, empleando su conocida como "flota fantasma" para, según el mandatario, lanzar estos aparatos además de transportar petróleo.
En su discurso en vídeo del martes por la noche, Zelenski ha afirmado que Moscú estaba utilizando su denominada "flota fantasma" no sólo para financiar la guerra mediante el transporte de crudo en buques cisterna, sino también para llevar a cabo sabotajes y diversas acciones destinadas a socavar la estabilidad en todo el continente. "Los recientes lanzamientos de drones desde buques cisterna son un ejemplo de ello", ha señalado, citando información de sus servicios de inteligencia.
Rusia ataca una central térmica ucraniana
Un ataque ruso alcanzó anoche una central térmica ucraniana, provocando “serios daños” en el equipamiento eléctrico de la infraestructura, según informó la empresa privada que la opera, DTEK, en sus redes sociales.
“Equipamiento eléctrico sufrió graves daños. Nuestros equipos trabajan para restablecer las operaciones y garantizar el suministro de electricidad para Ucrania”, dice la nota de la compañía.
Eslovaquia aclara que su nuevo paquete de ayuda a Ucrania es solo humanitario
El Gobierno eslovaco ha remarcado este martes que su postura con respecto a la entrega de ayuda a Ucrania no ha cambiado y continuará siendo de índole humanitaria, después de que en la víspera se acordara, por primera vez desde el regreso del primer ministro Robert Fico, suministrar tecnología y medios antiminas.
"Somos fieles a lo que siempre decimos. Hemos declarado claramente que ya no donaremos armas ni artículos similares a Ucrania, sino que solo seguiremos proporcionando ayuda no letal y, por lo tanto, humanitaria a cada Estado", ha reiterado el ministro de Defensa, Robert Kalinak, informa el portal Aktuality.
Rusia ha ocupado casi 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025, según Putin
El Ejército ruso lleva la iniciativa estratégica en la guerra en Ucrania y ha tomado casi 5.000 kilómetros de territorio ucraniano y 212 localidades en lo que va de año, según afirmó este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con la plana mayor del Ejército ruso. "Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa mantienen en la actualidad la iniciativa estratégica total. Este año hemos liberado casi 5.000 kilómetros cuadrados de territorio, 4.900, y 212 localidades", afirmó durante una visita a San Petersburgo, su ciudad natal, durante su 73 cumpleaños.
Gas ruso
Ucrania planea importar un 30% de gas más del que tenía previsto comprar debido a los últimos ataques rusos contra su infraestructura gasística, según declaró este martes la ministra de Energía, Svitlana Grinchuk. Estas importaciones buscan garantizar el suministro necesario para lo que queda de otoño y para el mes de invierno, dijo la ministra en declaraciones citadas por la publicación ucraniana Liga.
El Kremlin espera declaraciones "más claras" sobre posible entrega de Tomahawk a Ucrania
El Kremlin afirmó este martes que espera declaraciones "más claras" sobre posible entrega de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Ucrania.
"Entendemos que hay que esperar, quizás, declaraciones más claras, si las hubiera", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al comentar las recientes palabras del líder estadounidense, Donald Trump, quien no descartó esas entregas.
Rusia derriba más de 200 drones ucranianos en 13 regiones rusas y el mar Negro
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 207 drones ucranianos sobre 13 regiones rusas y el mar Negro.
"Entre las 23:00 de ayer y las 07:00 de hoy, hora de Moscú, los sistemas de defensa antiaérea derribaron 184 drones ucranianos de ala fija", señala la nota del Ministerio de Defensa ruso publicada en Telegram.
Ucrania neutraliza 88 drones en un ataque ruso que alcanza una infraestructura energética
Las defensas aéreas de Ucrania neutralizaron durante la pasada noche 88 de los drones de larga distancia lanzados por Rusia contra su territorio, en un nuevo ataque del Ejército ruso contra la retaguardia ucraniana que alcanzó una infraestructura energética y ferroviaria en la región de Poltava de Ucrania central.
Rusia lanzó además dos misiles balísticos que no pudieron interceptar las defensas ucranianas. Del total de 152 drones que empleó Rusia en el ataque, 52 impactaron en una decena de localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea, según el parte de este componente del Ejército ucraniano.
Kim Jong-un describe a Putin como su "camarada más cercano"
El líder norcoreano, Kim Jong-un, calificó este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, como su "camarada más cercano" en una felicitación enviada al mandatario con motivo de su 73 cumpleaños este 7 de octubre.
En la misiva, publicada por la agencia estatal de noticias KCNA, Kim extiende sus "más sinceras y cálidas felicitaciones" por el "significativo" natalicio de Putin, del que destaca su "sabio liderazgo y devoción patriótica" que, según el mariscal, están haciendo que Rusia lidere "el establecimiento de un nuevo mundo multipolarizado" en la "justa lucha" por su integridad territorial.
- El Roig Arena bate un récord de asistencia en toda la historia de la ACB
- Las sensaciones de Juan Roig en el Roig Arena: 'Parece que estemos en otra ciudad, que esto sea la NBA
- Van Rossom, impresionado con un jugador del actual Valencia Basket
- ¡Y Mateu Alemany al Atlético!
- La plataforma propalestina BDS pide al Valencia Basket que suspenda el partido ante el Hapoel
- Roger Ibáñez, un deseo de Corberán y Gourlay para el eje de la zaga
- Horarios para el Valencia-Betis y el Atlético-Levante
- Ron Gourlay sigue por el camino de Meriton