Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Tres muertos a causa del ataque de un misil ucraniano contra un polideportivo en Rusia
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El previsible nuevo primer ministro de República Checa reafirma que "no habrá dinero para armas en Ucrania"
El vencedor de las pasadas elecciones legislativas checas y previsible nuevo primer ministro, Andrej Babis, ha reafirmado este miércoles la postura que ha venido defendido en campaña y ha dicho que "no habrá dinero para armas en Ucrania".
"No daremos a Ucrania ni una sola corona de nuestro presupuesto para armas", ha afirmado quien ya fuera primer ministro entre 2017 y 2021 y que en estas elecciones logró cerca del 37 por ciento de los votos, a los que sumará lo logrado por otros dos fuerzas de la ultraderecha euroescéptica checa para formar gobierno.
Putin aterriza en Tayikistán para reunirse con el presidente tayiko a pesar de la orden de arresto del TPI
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha aterrizado esta miércoles por la tarde en Tayikistán, donde tiene previsto reunirse con su homólogo, Emomali Rahmon, a pesar de la orden de arresto emitida en su contra por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en relación con la invasión de Ucrania. Putin, que mantendrá un encuentro con Rahmon en el que espera abordar cuestiones bilaterales, además de asuntos de "interés mutuo a nivel político, económico, comercial, cultural y humanitario", participará en un encuentro con los jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes (CIS), según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.
Israel acusa a Macron de "desviar la atención" con una reunión sobre Gaza con gobiernos "hostiles" como "el de Sánchez"
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este miércoles al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de intentar "desviar la atención de sus problemas internos" al convocar para este jueves una reunión para hablar del futuro de la Franja de Gaza a la que estarían invitados "gobiernos abiertamente hostiles como el de (Pedro) Sánchez". Saar ha afeado en redes sociales a Macron esta cita se produzca "en un momento tan sensible", coincidiendo con las negociaciones de paz en Egipto, y la ha tachado de "superflua y prejuiciosa". "Esperamos que no comprometa las cruciales negociaciones para la liberación de los rehenes, como ya ha ocurrido en el pasado", ha añadido.
La OTAN defiende la cooperación con la UE para el muro antidrones pero reivindica su presencia en el flanco este
La OTAN defiende su cooperación con la Unión Europea en los debates para poner en pie un sistema de seguridad con un muro antidrones en el flanco oriental frente a las amenaza que representa Rusia, si bien reivindica su presencia y sus medios en el este de Europa. "La OTAN participa activamente en todas las conversaciones sobre la seguridad de nuestros cielos, incluidas las mantenidas con la Unión Europea, en las que cada uno se centra en las ventajas únicas que puede ofrecer", ha explicado un portavoz aliado a Europa Press respecto al debate en marcha en el seno de la UE para lanzar este proyecto.
Detienen a un escritor gastronómico ruso por difundir noticias "falsas" sobre el Ejército
Las fuerzas de seguridad rusas han detenido al escritor gastronómico Pável Siutkin por difundir noticias "falsas" sobre la actuación del Ejército ruso, informó hoy el Comité de Instrucción (CI) ruso.
Según las autoridades, el motivo de la detención son los mensajes del escritor, de 60 años, en su canal de Telegram.
Rusia ha retirado la ciudadanía a casi 3.000 personas en dos años y medio
Las autoridades rusas han retirado la ciudadanía adquirida a más de 2.800 personas desde abril de 2023, tras la entrada en vigor de la ley que permite imponer ese castigo por diversos delitos.
Según informó este miércoles el Ministerio del Interior, hasta ahora se han tomado "2.875 decisiones de revocación de la ciudadanía".
El posible envío de misiles Tomahawk por parte de EEUU a Ucrania desata una oleada de advertencias desde Rusia
Las declaraciones desde Estados Unidos sobre un posible envío a Ucrania de misiles Tomahawk, que permitirían a Kiev contar con armamento de largo alcance para llevar a cabo ataques en profundidad contra Rusia en medio de la guerra desatada en 2022, han provocado un nuevo repunte de la retórica y las advertencias desde Moscú, que han recalcado que estas entregas supondrían una violación de una de sus 'líneas rojas', en medio del estancamiento de la vía política para un fin del conflicto.
El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el lunes que "casi había tomado una decisión, en gran medida", sobre la posibilidad de suministrar este armamento a Ucrania o lo venderlo a la OTAN para que sea la Alianza la que lo transfiera posteriormente a Kiev, si bien por ahora no hay una decisión definitiva sobre este paso, en un momento en el que el mandatario intenta mediar un proceso de paz entre Ucrania y Rusia.
Von der Leyen: Las incursiones de drones son parte de la campaña rusa para trastornar a los europeos
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió este miércoles de que las incursiones rusas en el espacio aéreo de varios países europeos durante el pasado mes septiembre, incluyendo con aviones de combate MiG en Estonia, son parte de una campaña más amplia de Moscú para trastornar a los ciudadanos europeos y sembrar la división.
En un discurso ante el Parlamento Europeo, Von der Leyen subrayó que, ante este tipo de incidentes -que situó en la misma línea de las injerencias en elecciones, el daño a cables submarinos o los ciberataques en aeropuertos o centros logísticos-, Europa debe "no sólo reaccionar sino también disuadir" para evitar que la campaña se expanda.
Agentes rusos detienen a un sospechoso del atentado con bomba contra un coche de un alto militar
Las fuerzas de seguridad rusas han detenido en la región de Moscú a un sospechoso de atentado con bomba contra el vehículo de un alto militar del Ministerio de Defensa del país, informó hoy el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso.
Según el comunicado oficial, citado por la agencia Interfax, "siguiendo las instrucciones de su superior, el sospechoso fabricó dos artefactos explosivos", uno de los cuales colocó en un escondite en Moscú y el otro lo utilizó para hacer estallar el automóvil de la víctima.
Moldavia considera a Rusia seria amenaza
Moldavia considera a Rusia como grave amenaza para su seguridad a causa de la guerra de Ucrania y aumentará en un 30 % sus Fuerzas Armadas tras aprobar este miércoles la nueva estrategia militar hasta 2035 en una reunión del gobierno.
Las autoridades moldavas consideran la expansión del control ruso sobre territorios ucranianos como una "amenaza directa y seria para la seguridad y soberanía" de la república y temen que su presencia llegue a sus propias fronteras, según el documento reproducido en medios moldavos.
