Matías Vallés

PP y PSOE efectuarán un canje de presuntos corruptos en un puente sobre el Manzanares

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en la corrupción en el PSOE y el PP. "La guerra fría entre PP y PSOE para proclamarse el partido más corrupto de España está entrando en su fase decisiva. Por desgracia, el número de imputados de ambos partidos ha alcanzado un volumen tan elevado que apenas si quedan altos cargos no implicados en los escándalos. La solución de Trump para Gaza ha inspirado la fórmula del intercambio".