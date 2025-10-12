¿Ahora sí?

Florentino, aplaudiendo / EFE

Van para los cinco años de la creación (sic) de la Superliga, pero poco o nada se ha adelantado, sino todo lo contrario, la competición y sus seguidores marchan hacia atrás. Todo esto viene a cuento de las muy diferentes versiones que la empresa A22 (la que tiene que llevar a cabo esa Superleague) y la UEFA.

La primera mantiene en público que ha habido varias reuniones con la UEFA y que se está ya intentando aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que la vea el día la nueva Champions, patrocinada por el Real Madrid, sobre todo, porque el FC Barcelona está dando, no palos de ciego, sino un veo-veo de campeonato.

En la reciente asamblea de la ECA, la asociación europea de clubes, en Roma, y que por cierto se ha rebautizado como EFC, Clubes de Fútbol Europeos, el presidente del Barça se ha hecho muchas fotos con el de la UEFA, Ceferin y del PSG (al mando de la EFC), Al-Khelaifi. Parecería que iba a abandonar a la Superliga, y dejar solo al Real Madrid, pero no es así. Está a la espera…

La UEFA ya ha indicado, contestando a A22, que no hay ningún tipo de acuerdo y ni tan siquiera negociaciones. Vamos a ver: sin duda ha habido encuentros, pero unos creen que negocian y los otros dicen que solo están pasando el rato. Son como una pareja, en la que uno o una cree estar ya de novios y la otra/otro, solo quiere ver una película y tomar un trago.

No hay ningún acuerdo, esto está claro y mi vaticinio de que esa competición como tal está muerta es acertado. No habrá superliga (le quito la mayúscula) tal y como nos la vendieron en 2021. Ahora, tras la sentencia de diciembre de 2023 (dos años ya) del TJUE, lo que quedó claro es que se podía hacer esa competición, pero o bien solos o bien con la UEFA, con esta obligada a hacer algunos cambios en su forma de actuar.

Te hecho, tras la sentencia del Tribunal Mercantil de Madrid de marzo de 2024, apelado ante la Audiencia y que aún espera sentencia de ésta, A22 tardó un año en contactar, esta vez oficialmente, con la UEFA, ofreciendo ya no una Superliga sino una variante muy diferente, incluso añadiendo otra competición femenina. Habría varias divisiones y mucho amor, pero ninguna respuesta, oficial, se ha recibido.

Laporta y Al-Khelaïfi se reúnen en Roma en plena reconsideración del Barça sobre la Superliga / EFE

Ahora, A22 vuelve a hablar de acuerdo, pero me da la impresión de que se trata de una desesperada intención de llegar a algo con la UEFA. No sabemos qué, porque el ofrecimiento de diciembre del 24, llamado “Unifiy”, no fue bien recibido por la UEFA. Hacer divisiones no es lo suyo, sino competiciones diversas, con el fin de que haya varios campeones, tres cada año. Eso ya es otra historia, porque se une con la pelea que los europeos tienen con la FIFA, y la competición de la Copa del Mundo de Clubes…

El Mundial de Clubes

Habría mucho de qué hablar sobre eso, ahora que planea la sombra de una Copa FIFA cada dos años y no cada cuatro. Los clubes, como lo hemos visto en la asamblea de la EFC en Roma, están muy contentos con ambos organismos, ya que el campeón de la pasada Copa del Mundo de la FIFA le dio al campeón, Chelsea, casi 100 millones de euros por un mes de competición y algo más de 92 millones al segundo, el PSG.

Todos quieren estar e incluso, aparte de la celebración cada dos años, se habla de que suban el número de equipos participantes. En fin, como vemos, la idea del Real Madrid se quedó sola y, ahora, prácticamente desechada por todos.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. / VICTOR LERENA / EFE

Lo que vale es cómo se trabaja, cómo se logra y cómo se reparte y, aquí, la UEFA con su nuevo formato de Champions y la FIFA con su Copa del Mundo, le han comido el terreno a la Superliga. Por lo tanto, a la pregunta del título “¿ahora sí?, me temo que hay que responder, no, y vayamos a jugar a otra cosa…

También se juega en otros terrenos, como los de los derechos de televisión y la plataforma Netflix, que es el número uno en esto del entretenimiento de la pequeña pantalla, ya ha solicitado y la UEFA lo ha aceptado, ser arte de los postulantes para los derechos de la Champions. Como vemos, no es cuestión de ser grande, como lo es el Real Madrid, sino de saber lo que se quiere y moverse rápido.

Victorias pírricas como la del TJUE ha habido muchas y esta es una de ellas… Pero, ahora que llegan lluvias (menos graves que la DANA del año pasado, afortunadamente), hay que resguardarse más en casa y, con ello recomiendo el último libro de Juan Tallón, “Mil cosas”, que va como anillo al dedo a lo que planteo aquí. Disfruten y cuídense.