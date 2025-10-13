En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Donald Trump ha asegurado que sopesa transmitir a Vladímir Putin que si no termina la guerra le dará a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Al menos dos muertos en un nuevo ataque de Rusia contra Zaporiyia, en el este de Ucrania
Las autoridades de Ucrania han informado este lunes de que al menos dos personas han muerto en un nuevo ataque de las fuerzas rusas contra la localidad de Preobrazhenka, en la provincia de Zaporiyia, en el este del país. El gobernador de la zona, Ivan Fedorov, ha indicado en un comunicado que el ataque ha sido perpetrado con un dron y ha afectado principalmente a un "vehículo civil" que se encontraba circulando.
Kaja Kallas viaja a Kiev para abordar el "apoyo financiero y militar" a Ucrania
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, viajó este lunes a Kiev para abordar el "apoyo financiero y militar" de Bruselas a Ucrania y la situación del país tras los últimos ataques rusos contra su sistema energético.
Rusia asegura haber derribado 120 drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche y las primeras horas de esta mañana 120 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro de sus regiones y la anexionada Crimea, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el mando militar ruso, los ataques aéreos se produjeron entre las 23:00 horas de ayer y las 08:00 horas de hoy (GMT+3) y se concentraron contra la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, donde fueron derribados 54 aparatos no tripulados.
Trump sopesa transmitir a Putin que si no termina la guerra le dará misiles Tomahawk a Kiev
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev. El líder estadounidense sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas, pero anotó que habló sobre los misiles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en dos llamadas telefónicas este fin de semana. "(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo", dijo Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Próximo.
Zelenski revela que Trump creía que podría "parar a a Putin" antes que lograr el alto el fuego en Gaza
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha revelado que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha trasladado en una conversación telefónica que esperaba "parar a (Vladímir) Putin" y lograr parar la ofensiva militar rusa en el este de Ucrania antes de conseguir un alto el fuego en Oriente Próximo. "Le he felicitado por el gran éxito de Estados Unidos y el gran éxito que ha logrado con su implicación en este proceso. Es un auténtico éxito. Y me ha dicho que francamente pensaba que podría parar a Putin antes de lograr un alto el fuego en Oriente Próximo.
Trump y Zelenski tratan la situación en Ucrania bajo la amenaza rusa sobre la entrega de misiles Tomahawk
Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodímir Zelenski, han tratado este sábado en conversación telefónica la situación de la guerra con Rusia con la defensa aérea ucraniana como tema principal de la conversación, si bien la Presidencia ucraniana no ha confirmado si en este aspecto entra la discutida entrega de misiles norteamericanos Tomahawk, una circunstancia que el presidente ruso, Vladímir Putin, vería como intolerable. La Presidencia de Ucrania se limita a informar en su relato de la conversación que Zelenski "ha informado a Trump sobre los ataques rusos a la infraestructura energética y expresó su agradecimiento por su disposición a apoyar a Ucrania".
Starmer dice a Zelenski que respalda utilizar los activos rusos inmovilizados para Ucrania
El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su intención de impulsar el uso total de los activos inmovilizados por las sanciones a Rusia para "asegurar" el fin de la guerra y una paz duradera en Ucrania. Un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico) indicó en un breve comunicado que ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica esta tarde en la que discutieron los recientes ataques de Rusia y reflexionaron sobre posibles formas de elevar la presión al Kremlin.
Melania Trump anuncia el regreso de niños ucranianos con sus familias tras negociar con Putin
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que ocho niños ucranianos que se encontraban en Rusia han regresado con sus familias en las últimas 24 horas gracias a su "canal de comunicación" que ella ha mantenido con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. "Mi equipo ha trabajado directamente con el equipo del presidente Putin para garantizar la reunificación segura de los niños con sus familias entre Rusia y Ucrania. De hecho, ocho niños se han reunido con sus familias durante las últimas 24 horas", aseguró la primera dama en una declaración institucional desde la Casa Blanca.
Putin evita cuestionar la cumbre con Trump en Alaska
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha defendido este viernes que su Gobierno sigue valorando "positivamente" los resultados obtenidos en la cumbre de Alaska con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pese a las dudas deslizadas en los últimos días por varios altos cargos rusos.
Putin, que ha participado en Tayikistán en una reunión de la Comunidad de Estados Independientes, ha explicado que ya ha podido hablar con varios de los líderes presentes sobre los resultados de la cumbre con Trump en relación al conflicto desatado en Ucrania, según agencias oficiales.
Bruselas prevé presentar en un plazo "corto" su propuesta sobre el préstamo de reparación a Ucrania
La Comisión Europea confía en presentar una propuesta "en un plazo razonablemente corto" para poder conceder un préstamo de reparación de 140.000 millones a Ucrania financiado con el efectivo generado por los activos rusos congelados, la mayoría de los cuales se encuentra el depósito de fondos Euroclear.
"Esperamos poder presentar una propuesta concreta en un plazo razonablemente corto, ya que también es necesario garantizar que Ucrania disponga de financiación a más tardar a principios del segundo trimestre del próximo año", ha señalado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en Luxemburgo.
