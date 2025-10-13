Ron Gourlay y La que se avecina

Ron Gourlay se ajusta los botones de la chaqueta en la sala de prensa de Paterna el pasado lunes / Francisco Calabuig

En La que se avecina, ese universo delirante donde la locura y el caos se convierten en rutina, hay un lema que define mejor que ningún otro la actitud ante la adversidad: ¿Leones o huevones? Una pregunta que, más allá de su tono cómico, encierra una filosofía de vida. Es el grito de guerra de quien se levanta cuando todo parece derrumbarse, de quien tira del carro aunque el resto mire para otro lado. En Mirador de Montepinar, los personajes sobreviven entre ruinas morales, conflictos absurdos y un vecindario sin ley, pero lo hacen con una convicción inquebrantable: hay que salir a pelear, aunque no haya gloria.

Y es que el otro día Ron Gourlay, que ya debe ver “ La que se avecina” como buen afincado en España, soltó una frase muy similar que encierra mucho más de lo que parece. Con lo de que el Valencia CF necesitaba “hombres y no niños” dejó muy claro lo que hay en el vestuario del conjunto de Mestalla. Lejos de estereotipos machistas y gente con piel fina, creo que se entiende absolutamente el sentido de esta frase esté en inglés, chino o arameo. Porque si algo necesita el Valencia CF en estos tiempos, precisamente, es eso: leones, no huevones.

Porque la historia del club no se ha escrito con excusas ni miradas al suelo. Se ha forjado con garra, con carácter, con hombres que entendían lo que significaba vestir esta camiseta. Desde los Baraja y Albelda que mordían en cada balón dividido hasta los Cañizares o Ayala que no sabían lo que era rendirse. Aquellos eran futbolistas que, como los vecinos de Montepinar, podían tener sus manías y sus broncas, pero jamás les faltaba actitud ni valentía. Al menos lo intentaban. Y es un debate que hemos tenido esta semana en La Banda –ya saben todos los días a las 23.40 en la TV de À Punt- y del que no encontramos solución a corto plazo.

Hoy, el Valencia CF transmite una sensación de blandura emocional. De niñez. De equipo que espera a que alguien venga a solucionarle los problemas y que se escuda casi en cualquier cosa para seguir protegidos: la propiedad, el entrenador, el calendario, el ambiente... Falta liderazgo, falta alma y, sobre todo, falta esa rabia competitiva que diferenciaba a los equipos que hacían historia de los que simplemente pasaban por ella.

Porque los niños se frustran cuando las cosas no salen; los hombres –o personas maduras- aprietan los dientes y se rehacen. Porque esto no va de personalizar y señalar, va de rendir como grupo, como equipo, como plantilla.

... Y Mestalla

Los niños piden comprensión; los hombres piden la pelota y se dejan la piel. Y Mestalla, que no es un público cualquiera, lo percibe. El valencianismo no exige ganar siempre, pero sí exige entregarlo todo. La grada no soporta el conformismo ni las excusas. Quiere sentir que cada jugador entiende lo que representa ese murciélago en el pecho: esfuerzo, orgullo y dignidad.

Así que, quizá, el mensaje que lanzó “La que se avecina” con su humor descarnado debería colgarse también en el vestuario del Valencia CF. Un recordatorio de lo que significa salir al campo con el corazón por delante, con la valentía por bandera y apretando los dientes pase lo que pase porque... ¿qué somos leones o huevones?