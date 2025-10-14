A mi capitán Gayá

Gayà, centrando frente al Barça / LaLiga

Gayá es mi capitán, así de claro lo digo. Que no está bien es una evidencia y que recuperará su mejor versión es una certeza. No seré yo quien dude de su valencianismo, ni de su implicación, ni de su entrega. Ni creo que Mestalla lo esté haciendo tampoco. No está siendo su mejor arranque liguero y, sin embargo, añade ese plus de competitividad que arrastra al resto de compañeros. Cuando se le ha necesitado, ha dado la cara y le han caído sanciones también por decir lo que miles de valencianista querían decir y oír de nuestro club. No se me ocurre a nadie mejor que él para llevar esta bandera del valencianismo por España, ya que por Europa va a ser que no.

Digo todo esto porque hay un runrún, hay un no sé qué de qué sé yo circulando por ahí, retorciendo quizá su imagen y eso no me gusta, porque beneficia al de siempre, al que vive escondido, al que no da la cara nunca y está allí, en Singapur; y está aquí, en Valencia, con sus delfines. La cuestión es que señalamos a quien menos lo merece por trayectoria, por muy mal que esté este año: nos quedan muy pocas señas de identidad valencianista y si disparamos contra ellas, todavía tendremos menos.

Vaya por delante mi defensa a ultranza de un futbolista honesto y que ha ofrecido un gran rendimiento personal. Vaya también por delante que considero necesarias las críticas que intentan impulsar al gran capitán hacia arriba, darle las alas que este año no tiene, y no hundir su cabeza en ese fango que podríamos llamar “gestión Meriton”. Pongamos, igualmente, sobre la mesa una realidad: quizá sea cansancio de quien está remando a contracorriente durante mucho tiempo y las piernas no responden igual que la cabeza y el corazón: se me antoja muy complicado y difícil tener la entereza emocional para aguantar tantos años las negligencias de quienes están al frente del club, con sus excentricidades, sus meteduras de pata y demás. Entiendo que Gayá pueda estar cansado de ver cómo Corona & Cía le han ido trayendo conos de compañeros, jugadores que estaban muy lejos del nivel de primera división española. Entiendo que estará hasta el pirri de ver cómo en los despachos deshacían cualquier atisbo de estabilidad deportiva del club vendiendo, al precio que fuera, todo lo bueno que tenías. Y Gayá aguantó ahí el temporal, con muchas ofertas sobre la mesa, buenas para él y para el club. Esto, queramos o no, debe desgastar al más pintado. Otro caso similar es el de Pepelu, del que hablaré llegado el caso en próximas fechas y que merece algo más de cariño, pues también es un capitán de altura. Uno y otro están lejos de su mejor versión y es responsabilidad suya, por supuesto, recuperar la forma y el fútbol que no están mostrando.

Ahora quiero que nos paremos a pensar en algunas cuestiones que nuestro capitán Gayá dijo y que merecen reflexión de fondo, pues tampoco son así las cosas. Me vienen a la cabeza aquellas palabras, tan carentes de realidad y tan injustas, de Jaume Domenech, siendo capitán, en las que decía que estaban solos. Pues no, muchacho: se ha demostrado que sin Mestalla esta plantilla, que va bastante justita, no da el nivel. De solos, nada. Esta afición ha mimado, cuidado y respaldado a los jugadores, como nunca antes hizo con nombres de mucho más calado en el valencianismo que la gran mayoría que hoy ocupan las taquillas del vestuario, incluso del propio Jaume. Esa falacia, impropia de un capitán, no puede ser argumento válido, por injusto. Mestalla no exige ya como antes hacía. Quienes sí os dejan solos son del palco: eso sí se han escondido y os han dado espadas de plástico para ir a la guerra. La afición es la víctima de su engaño y vuestro rendimiento actual es solo el resultado de ese engaño, más allá de que la mitad no tengan nivel o crean que tienen más nivel del que tienen y consideran que caminando van a ganar los partidos, pero eso es otra cosa a discutir.

Gayá apeló a la unión frente a las adversidades y más allá de aplaudirle, que lo hago, quiero también replicar: ¿Siempre estamos ante adversidades? ¿Cuándo le tocará a este valencianismo de hoy, del presente, vivir la alegría y unirse con ella? Las adversidades son que este equipo siempre empieza mal las temporadas y luego, gracias a que Mestalla empuja, la cosa se endereza, pero la plantilla ofrece poco, muy poco fútbol. Y la gestión ofrece nada: quizá un canapé en el palco y dos palmadas en la espalda y así todos a callar. La realidad, querido capitán, es que tienes toda la razón, pero los valencianistas han mostrado claramente que están con el equipo y por eso llenan Mestalla, un lunes, un martes o un sábado, haga frío, truene, llueva o nos reviente el sol, porque los horarios los carga el diablo, como sabemos. Las adversidades siempre caen del mismo lado y la afición siempre empuja, pero si ve que otros no lo hacen tiene derecho a silbar lo que haga falta para hacer que ese alguien despierte de su letargo. Y digo esto condenando cualquier insulto o falta de respeto que se produzca. El fútbol es un espectáculo, no lo olvidemos. Y la gente paga por ver uno bueno: y aquí muchas veces hacemos el ridículo, como en El Sadar, donde curiosamente tú, mi capitán, tuviste incidencia directa. O contra el FC. Barcelona. O contra el Oviedo…no sé, son demasiados casos de bochornoso espectáculo, lejos de la calidad que se presupone a este equipo. La unión hace la fuerza, Gayá, tienes toda la razón, pero deja de mirar a la grada y fíjate que quienes os dejan tirados, quienes se desmarcan de las desavenencias, quienes eluden las adversidades no es la afición del Valencia CF, sino quienes os tiran al foso, sin armas y, con su pulgar, cada temporada, ejecutan a quien sea con tal de salvar su trono.