Lecornu acepta suspender la polémica reforma de las pensiones para salvar su Gobierno

Era el momento más esperado de las últimas semanas. Con semblante serio y paso decidido, Sébastien Lecornu se acercó a la tribuna para pronunciar el tradicional discurso de política general ante la Asamblea Nacional de Francia.

“He aceptado la misión que me ha encomendado el presidente, porque Francia necesita tener unos presupuestos”, empezó diciendo ante los ojos de los diputados. "Algunos quieren que la situación se convierta en una crisis de régimen, pero eso no sucederá", continuó Lecornu, insistiendo en la necesidad de tomar "medidas urgentes" con unos presupuestos “serios y fiables”, que deben aprobarse antes del 31 de diciembre.

El jefe de Gobierno se niega a ser recordado como el “Primer Ministro del desvió de las finanzas públicas”, y en su discurso reivindicó, en cambio, un Ejecutivo “al lado de los trabajadores”. Por ello, Sébastien Lecornu anunció que suspende la reforma de las pensiones hasta enero de 2028, además de reducir los recortes públicos a 35.000 millones de euros, 9.000 millones menos que su predecesor. En ese momento, la bancada socialista aplaudió la decisión del nuevo gobierno. “Es una victoria”, afirmó el líder de los parlamentarios socialistas, Boris Vallaud, quien hasta este martes insistió en censurar al gobierno si no suspendía dicha reforma.

Aún así, este anuncio vino acompañado de una advertencia. Lecornu insiste en que esta suspensión “costará 400 millones de euros al Estado en 2026, y 1.800 millones en 2027”, por lo que no deberá ser compensada a través de recortes, y no aceptará ningún acuerdo que ponga en entredicho la credibilidad de su Gobierno.

"Propongo organizar en los próximos días una conferencia sobre pensiones y trabajo, de acuerdo con los interlocutores sociales", anunció el primer ministro, quien considera que "suspender la reforma de las pensiones sólo tiene sentido si se quiere ir más allá".

En cuanto al presupuesto general, el jefe de Gobierno se ha marcado un objetivo: el déficit "debe ser inferior al 5%" del PIB en 2026, reafirmando que el objetivo de un déficit presupuestario del 5,4% se cumplirá este año. Lecornu también reconoció "anomalías" en la fiscalidad de las grandes fortunas y pidió "una contribución excepcional" de los franceses más ricos en el próximo presupuesto, aunque la izquierda va más allá, y reclama una medida de justicia fiscal.

La reforma de las pensiones: la línea roja de la izquierda

La suspensión de la reforma de las pensiones era una de las condiciones impuestas por el Partido Socialista para no votar una moción de censura en contra del gobierno de Lecornu II.

Horas antes del discurso, el ministro de justicia, Gérald Darmanin, había anticipado el anuncio al afirmar que la caída del gobierno "costaría más dinero" que una "suspensión de unos meses" de la reforma de las pensiones. A medida que avanzaba la mañana, el rumor de un acuerdo entre el gobierno y los socialistas sobre la suspensión de esta reforma comenzó a circular por los pasillos de la Asamblea Nacional. Pasadas las tres de la tarde, el propio Sébastien Lecornu lo confirmaba: “No se producirá ningún aumento de la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028, como había solicitado específicamente la CFDT”, anunció.

Tras una primera intervención, que no duró más de 40 minutos, llegaron las reacciones. El Partido Comunista, que había amenazado con censurar a este Ejecutivo, celebró la medida en X. "La suspensión de la reforma de las pensiones a los 62 años, 9 meses, 170 trimestres es una primera victoria para los 500.000 asalariados que se beneficiarán de ella este año", afirmó Fabien Roussel, secretario nacional del Partido Comunista.

Del lado insumiso, esta suspensión suscita cierta desconfianza. "Ahora todos fingirán no haber oído que la suspensión de la reforma tiene un límite. Luego se reanudará", criticó el fundador de La Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon. Al igual que su líder, el coordinador del partido, Manuel Bompard expresó su escepticismo, puesto que se trata de "una medida temporal”. De ahí que, desde el partido insisten en la derogación total de la reforma y la dimisión del presidente Emmanuel Macron. Una petición que comparten con la extrema derecha, Agrupación Nacional, que se niega a mantener más tiempo en el poder al macronismo.

Sin embargo, el presidente de los diputados de Los Republicanos, Laurent Wauquiez, lamentó que el ejecutivo haya aceptado un acuerdo con los socialistas. "¿Queremos destruirlo todo o hacer un esfuerzo?", insistió el líder de la derecha republicana, recordando que "solo queda un año" para el inicio de la próxima campaña presidencial. A pesar de la decepción, desde el partido insisten en que no votarán ninguna de las mociones de censura presentadas.

La paralización de la reforma de las pensiones da un respiro al nuevo inquilino del Palacio de Matignon, sin embargo, sabe que no puede relajarse, puesto que a pesar de que este nuevo paso le da cierto margen para trabajar, la amenaza de la censura sigue sobre la mesa.

La amenaza de la censura se mantiene

El futuro del gobierno de Lecornu II se mantiene incierto. La Francia Insumisa y Agrupación Nacional, junto con su aliado Eric Ciotti, presentaron este lunes dos mociones de censura contra el gobierno de Emmanuel Macron, que deberán examinarse este jueves.

"Pase lo que pase hoy en la Asamblea Nacional, no esperamos absolutamente nada de este gobierno”, declaraba este martes Marine Le Pen, a su llegada a la Asamblea Nacional. Para Agrupación Nacional, Lecornu es el responsable de "arruinar Francia", a pesar de llevar menos de un mes en el poder.

Ambas mociones contarán con el apoyo de los ecologistas y los comunistas, que reiteraron su intención de hacer caer este ejecutivo pese a la suspensión anunciada. Según el partido verde, esta decisión “se ha convertido en un seguro de vida para los macronistas”. Lo cierto, es que la continuidad de Lecornu se encuentra en manos de los socialistas. Si el partido decide apoyar alguna de las dos mociones de censura presentadas, el nuevo gobierno tendría los días contados.

El anuncio de Sébastien Lecornu ha llevado al Partido Socialista a reconsiderar su postura frente a la censura. Por el momento, gran parte de la formación ha decidido no apoyar el bloqueo del nuevo gobierno, aunque una decena de diputados se mantienen en la censura. Con ello, dejan claro que la suspensión de la reforma de las pensiones no resuelve los problemas estructurales que atraviesa la política francesa, sino que los posterga. Lecornu gana tiempo, pero no desactiva la tensión ni la inestabilidad. Una tregua frágil que pone en pausa una de las crisis políticas de Francia más remarcables de los últimos años.

Suscríbete para seguir leyendo