Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Los ataques rusos provocan cortes de luz en nueve regiones ucranianas

Los ataques rusos de la noche pasada contra las infraestructuras eléctricas de Ucrania han obligado a introducir cortes de electricidad de emergencia en nueve de las regiones del país invadido, según informó este martes el Ministerio de Energía.

Debido a la situación difícil provocada en la red eléctrica por los bombardeos rusos se han aplicado interrupciones de emergencia en Sumi (norte), Járkov (noreste), Poltava y Dnipropetrovsk (centro) y parcialmente en Kiev, Kirovograd y Cherkasi (centro).