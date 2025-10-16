Ábalos nombra abogado al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que intervino en el 11-M o en el caso Faisán

El exministro José Luis Ábalos ya tiene abogado. Después de que este lunes renunciara al que hasta ahora le venía defendiendo, José Aníbal Álvarez, por "diferencias irreconducibles", ha decidido designar al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista para que le represente en la causa que se sigue en su contra en el alto tribunal por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas de organismos dependientes de Transportes, mientras él estuvo al frente, y en adjudicaciones de obra pública.

Bautista fue uno de los fiscales que participó en el juicio del 11-M, junto a Olga Sánchez, que llevó el peso de la acusación pública durante la azarosa instrucción de los atentados vividos en Madrid en 2004. El nuevo abogado de Ábalos es un experto en extradiciones. También fue quien representó al ministerio público en el caso Faisán, procedimiento que acabó derivando en el chivatazo que se recibió en el bar del mismo nombre de la investigación policial abierta contra una presunta red de extorsión de ETA que giraba en torno al local.

Durante ese juicio mostró su discrepancia con el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que había ordenado acusar por colaboración con ETA a los acusados, el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al inspector José María Ballesteros, que acabaron siendo condenados, pero por un delito mucho menos relevante: revelación de secretos.

Bautista dejó la Audiencia Nacional para incorporarse al despacho Chabaneix Abogados Penalistas, que en una nota destaca que se trata de una "firma con más de 18 años de experiencia en la defensa penal nacional e internacional, especializada en casos de alta complejidad y derecho penal económico".

El nuevo abogado de Ábalos, que también intervino como fiscal en el procedimiento que se siguió contra Gestoras y su sucesora, Askatasuna, fue expedientado en 2014 por la utilización de la red social Twitter, ahora X, al descubrirse que utilizó el pseudónimo @cespiralidoso para criticar a compañeros y superiores.

Entre otros mensajes, criticó a Torres Dulce, al fiscal Anticorrupción adscrito al caso Nóos, Pedro Horrach, o al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, entonces instructor del caso de la salida a Bolsa de Bankia. “Las 7.09 y ya hace 16 días que el juez Andreu no incorpora los correos de [el expresidente de la entidad Miguel] Blesa a la causa de las preferentes. Está muy cansado de ir de vinos”, señalaba en un tuit.

El tuit del caso Nóos, en el que se juzgó a la infanta Cristina, el comentario fue: “El fiscal Horrach ha pedido un receso, tiene que llamar a Zarzuela. Ahí está Torres Dulce desde las 9.00. Ha despertado al Rey”. En otro mensaje dijo que Horrach "lleva pinganillo" para contarle en directo la declaración "al Rey".

