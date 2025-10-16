Feijóo, tras el “estupor” de que Ábalos siga de diputado: “Seguimos sorprendidos de que no haya nadie que retire la confianza de una vez al Gobierno”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se refirió este jueves al “natural estupor” que proclamó por escrito el juez Leopoldo Puente ante la continuidad de José Luis Ábalos como diputado en el Congreso.

Pero, antes de acudir a un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, expresó que de lo que realmente “seguimos sorprendidos que no hay a nadie que retire la confianza de una vez al Gobierno”.

Feijóo unió el comentario sobre el juez del Tribunal Supremo con la sensación que, dijo, “la inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor de ver cómo las tres personas que encumbraron a Sánchez”. El líder del PP afirmó que "uno compareció ayer en el Supremo (José Luis Ábalos), otro lo hará esta mañana (por Koldo García) y un tercero está en la cárcel”, aseveró en alusión a Santos Cerdán, quien desde el pasado mes de julio permanece en la cárcel de Soto del Real. Por lo que opinó que el uso de esta palabra por parte del juez es “muy correcto” para definir una situación.

“Y contrastar esto”, apostilló Feijóo, con lo que dijo Pedro Sánchez en el pleno de Congreso al afirmar que el suyo es uno de los “gobiernos más decentes” de Europa, eso sí “causa estupor”, remarcó el presidente del PP.

“Vivimos con un presidente rodeado absolutamente de corrupción y seguimos sorprendidos por que no haya nadie en el Congreso de los Diputados que retire la confianza de una vez al Gobierno", que encabeza Pedro Sánchez, remachó Feijóo, y "donde se ha producido más corrupción que nunca en los casi cincuenta años de democracia".

Por tanto, para Feijóo, "todo el mundo está sorprendido de que podamos convivir con la corrupción como si fuera algo natural, y que, aún encima, el presidente del Gobierno insulte a todos los ciudadanos diciendo que preside un Gobierno decente y que él es un presidente decente", reiteró, en alusión a la respuesta que el propio jefe del Ejecutivo le lanzó el miércoles, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Como siempre que se trata del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, el PP intenta apelar a los socios del PSOE e incluso les reta a decidir si siguen apoyando al Gobierno. Una advertencia que vale tanto para el socio de coalición, Sumar, como para los parlamentarios, y entre estos últimos destacadamente Junts per Catalunya. Recientemente, portavoces del primer partido de la oposición han recordado la beligerancia de esos aliados políticos del Ejecutivo el pasado mes de junio, tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre Cerdán, hasta ese mismo instante secretario de Organización en la Ejecutiva Federal del PSOE y diputado por Navarra del Grupo Socialista. En concreto cómo dirigentes como el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, instaron a Pedro Sánchez a aclarar si podía desmentir que la trama fuese la "Gürtel del PSOE".

