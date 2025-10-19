Ir a contracorriente es una expresión habitual en nuestro vocabulario, la cual define la toma de una acción o una decisión que defiere de la opinión o tendencia predominante.

Una expresión, la cual tomó mayor notoriedad, cuando desde la voz del cantante Dani Martín como pieza más representativa de “El Canto del Loco”, la hicieron famosa con aquel tema lanzado a principios de 2002 y que se repetiría una y otra vez en los diferentes pubs y discotecas del territorio nacional. Sería 20 años después, bajo ese mismo nombre, cuando Álvaro Soler y David Bisbal la devolvieron a la primera línea de actualidad, de nuevo, gracias a la música.

Tengas 15, 30, 45 o 53 años, ¿quién no ha andado a contracorriente a lo largo de su vida?. Muchas veces uno lo tiene que hacer sin provocarlo, sin buscarlo y en la mayoría de las ocasiones en el momento menos adecuado.

Pero hay quien se mueve en aguas tranquilas viviendo esta situación. Quien se maneja a las mil maravillas teniendo que transitar al revés del resto. Ese puede ser el caso de Ander Martín Domingo. Un remero, que de nuevo en las últimas fechas, ha dejado impronta de saber manejarse como nadie en estas situaciones.

Y es que el de Torrevieja volvía a colgarse una nueva medalla a su cuello. Algo que ya es habitual en las grandes competiciones donde participa y en la que en esta ocasión, le confirmaba como subcampeón de Europa. Pese a no poder superar a un James Cox, finalmente vencedor, la localidad turca de Antalya no hacía más que refrendar lo que venía demostrando en los últimos años.

Con la entrada del remo beach sprint en el programa olímpico, el cual debutará en la próxima cita en Los Ángeles 2028, esta disciplina ha tomado mayor relevancia y más, cuando el propio Martín aspira a colgarse una presea, que de conseguirlo, hará que su nombre sea eterno. La misma, donde en una primera parte, se rema en sentido contrario a la marea, de forma muy visual, a gran velocidad y donde se combina la navegación y la carrera a pie.

Éxitos que también ha podido compartir con Esther Briz, compañera y amiga en mil batallas desde bien pequeños. Una aragonesa con la que ya ha sido varias veces campeón del Mundo y bronce en su última participación como pareja, que se convierte en la mejor aliada para alcanzar la gloria olímpica, en menos ya de 3 años, en la playa californiana de Waterfront.

Ander, que era ya un espíritu indomable siendo un imberbe, aprendió a darle valor a las cosas, a saber lo que cuesta conseguirlas, a trabajar duro para lograrlas. Una circunstancia que le ha hecho emprender, siendo pionero en la creación de la primera academia internacional de esta modalidad. Y lo ha hecho en Torrevieja, su casa, donde ha conseguido que el puerto Marina Salinas pueda recibir a los y las mejores remeras de esta disciplina, lo que convierte a este emblemático municipio de la Vega Baja del Segura, en referente del mismo.

Un deportista que se autodefine como “un poco diferente” y que probablemente lo sea, ya que ir a contracorriente y triunfar, parece exclusivo para tipos como él, especiales y elegidos para gloria.

Suscríbete para seguir leyendo