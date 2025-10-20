Evasión o Vitoria

La reacción debe pasar por ganar a los vitorianos en su feudo antes de la dura serie de duelos ante Villarreal, Madrid y Betis. / Valencia CF

Hay partidos que valen más que tres puntos. Eso ocurría en la película “Evasión o victoria” de Michael Caine, Stallone y Pelé donde no era solo ganar un partido… sino escapar de una situación crítica…justo como al Valencia CF en Vitoria. Porque hay noches en las que no se mide solo el resultado, sino la actitud, el orgullo y el respeto a un escudo. Este lunes en Mendizorroza, el Valencia CF se juega algo más que una victoria ante el Alavés: se juega su credibilidad, su alma competitiva y, quizá, el pulso de una temporada que amenaza con desangrarse entre excusas y silencios.

Corberán aterrizó en Mestalla con un discurso ordenado, metódico, lleno de pizarra y matices tácticos. Pero el fútbol —especialmente el del Valencia— no entiende solo de esquemas. Aquí no basta con mover fichas, hay que mover corazones. Y es ahí donde la plantilla tiene una deuda pendiente. Porque la sensación que deja el equipo es la de quien no termina de creerse lo que representa. La camiseta pesa, y últimamente, algunos parecen llevarla como si fuera una losa y no un orgullo.

Mendizorroza es el escenario perfecto para romper con la tibieza. Un campo hostil, de los que huelen a fútbol de verdad, donde solo sobreviven los que aprietan los dientes. Si el Valencia quiere reencontrarse con su identidad, debe hacerlo en un lugar como ese, donde no se gana por nombre, sino por cojones, por convicción y por hambre.

No se trata de ganar “porque toca”, sino de ganar porque es innegociable. Porque el Valencia CF no puede seguir vagando entre la duda y la mediocridad. Los jugadores deben dar un paso al frente. Ya no valen las caras largas ni los discursos vacíos. Hace falta carácter, liderazgo, ese fuego que tantas veces fue santo y seña de este club.

Baraja, Albelda, Ayala, Marchena… todos ellos sabían que vestir esta camiseta era dejarse la piel hasta el último minuto. Hoy, sus herederos deben demostrar que no son un simple grupo de buenos futbolistas, sino un equipo con alma. Mendizorroza debe ser su punto de inflexión.

Hay una frontera invisible entre el miedo y la ambición. Y el Valencia CF lleva demasiado tiempo atrapado en medio, temeroso de fallar, resignado a ser un equipo más. Pero este club no nació para ser uno más. Nació para pelear, para molestar a los grandes, para desafiar al guion cuando todos lo dan por vencido. Mendizorroza debe ser el escenario donde el Valencia recupere esa rebeldía que le hizo grande, ese fuego que le distinguía incluso cuando el marcador iba en contra.

Carlos Corberán da instrucciones al grupo en uno de los entrenamientos de la semana / VCF Media

El problema no es perder, el problema es no intentarlo con todo. Los valencianistas no exigen victorias cada semana, exigen compromiso, coraje y orgullo. Quieren ver a un equipo que muerda, que no se esconda cuando las cosas se tuercen, que sepa sufrir y competir. Porque cuando el jugador siente el escudo, el aficionado lo nota. No es solo un partido, es superar un momento que puede ser aún más complicado.

Porque si el Valencia quiere mirar hacia arriba, primero tiene que mirar dentro. Y este lunes no basta con competir: hay que ganar o perder la vergüenza. Es escapar de una situación crítica. O ganan o que se queden allí y no vuelvan. Es evasión o Vitoria.