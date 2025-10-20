Max Verstappen a 40 puntos de la gloria

Fórmula 1 | La carrera del GP de Estados Unidos. / Associated Press/LaPresse / LAP

¡La que se está perdiendo Christian Horner! Seguro que el antiguo jefe de RedBull, como buen carrerista que es, estará echando de menos no continuar en el equipo. Verstappen ha vuelto a firmar un fin de semana impecable con su conducción y, como los buenos campeones, ha estado asistido por la buena fortuna. El tremendo lío de la carrera corta del sábado, que dejó fuera de combate a los dos McLaren, y la impotencia de los monoplazas de Woking el domingo han reducido de forma dramática la distancia con Max.

Las razones ya las sabemos: el RedBull desde el Gran Premio de Italia ha vuelto a volar gracias a su nuevo fondo plano y del McLaren dicen las malas lenguas que ya no lo hace tanto por no poder seguir usando partes aerodinámicas que pudieran estar fuera de reglamento. A todo ello se le suma la situación de los pilotos: Max disfruta sabiendo que todavía es candidato a un campeonato que daba por perdido y por el contrario en el equipo papaya sus pilotos viven tras sonrisas fingidas una auténtica guerra civil. Una batalla así la libraron en Williams Nigel Mansell y Nelson Piquet en 1986 y Alain Prost acabó levantándoles el mundial. Entonces la ausencia de Frank Williams, hospitalizado por un accidente que casi acaba con su vida, explicó el desastre. Ahora en McLaren el "buen rollito" que Andrea Stella y Zak Brown quisieron imponer como norma a seguir les va a llevar a vaciar la farmacia de trankimazines carrera tras carrera. El sábado en el choque de sus pilotos McLaren no solo perdió 8 puntos: se quedó sin la experiencia de todas las vueltas de la sprint para poder aprender y afrontar el domingo con garantías de éxito. Eso es un error de dirección.

La carrera del GP de Estados Unidos. / John Locher / AP

Los números se aprietan y los 33 puntos que saca este fin de semana el holandés en Austin le dejan a 40 del liderato, cuando ese hueco llegó a ser de más de 100 puntos. Será muy difícil volver a ver chocar a los dos McLaren pero, con otro gran premio como el de Texas, Verstappen respirará en su cogote.

En siete días estaremos corriendo en el Hermanos Rodríguez, así que hay poco tiempo para que los hombres y mujeres de McLaren busquen rendimiento al monoplaza. Pero lo más difícil para Stella y Brown será decidirse por uno de sus dos pilotos, para que no se les escape un título que todos pensábamos era ya para los papaya.