Imagen del Valencia CF contra el Deportivo Alavés / Alavés

Ver un partido de este Valencia CF te quita vida y ganas de ser feliz: hemos asumido tanto lo de dejarse la piel, lo de sufrir y toda esa retórica barata de quien no ofrece calidad de juego, que en verdad se ha convertido en un sufrimiento constante y permanente, que daña a los sentidos. Sin duda, es un ejercicio de masoquismo emocional, que dista mucho de ser un digno espectáculo deportivo, en el que uno va a ver intensidad, calidad y precisión. Aunque sí lo ves en el rival y en otros partidos de tu misma competición, pero pocas veces en tu equipo.

Este Valencia CF de Corberán, como ya ocurriera el año pasado a estas alturas, no juega a nada realmente: no tiene calidad suficiente para dar más de cuatro pases, con precisión; ni tampoco tiene la velocidad necesaria para lanzar contras contundentes; ni tiene arriba a gente capaz de romper un partido (quizá Danjuma sí, pero está desasistido siempre), ni atrás muestra la concentración y la jerarquía suficientes para imponerse a la ofensiva rival. Se define, ahora mismo, por su mediocridad en todos los aspectos que un club puede ofrecer: en los despachos (por cierto, abrazo inmenso a Inma Ibáñez y deseando su pronta y feliz recuperación), donde solo se acumulan felpudos del dueño; en las salas de prensa, donde se dicen obviedades y discursos vacíos ya de contenido; en el campo, donde, como dije, no se juega a nada. Y por eso jugamos los lunes: es el día que La Liga asigna a quienes se mueven entre el puesto 12 y el colista, con más propensión a poner aquellos equipos que se juegan poco, en general, más allá de confirmar su salvación. Es decir, el campeonato te pone donde realmente estás hoy y se pasa por el forro tu historia, que a estas alturas ya han defenestrado los que compraron el club en su día prometiendo lo que no han cumplido.

Me asusta ver que Corberán tarda un mundo en hacer cambios y que hay jugadores a los que no cambia nunca, estén como estén. Tuve la sensación de que el movimiento táctico de Caudet no sabía cómo contrarrestarlo y realmente movió el banquillo llegados al minuto 80 de partido, salvo el caso de Raba, que fue un poco antes. Por cierto, ese chico ni está ni se le espera: y ahí sí digo que me parece muy poco lo acontecido para que se haya desconectado tan pronto de todo. No sé si es que venía como estrella o como líder, pero sus números no eran tampoco de un crack, a los 29 años y venía de descender a su anterior equipo, como para sentirse, ahora, el ombligo de algo. Digo todo esto porque no está aportando nada de nada, como tampoco la gran mayoría de refuerzos de este año.

Decía que Corberán ya está cayendo en la retórica del segundo año de entrenador Meriton y llegará un punto en el que diremos que perder por la mínima es ya una buena noticia y que sacamos algo positivo del partido. Que le pregunten a Julen, que celebra la portería a cero (de milagro) y ve indicios de que el equipo ha mejorado. Pues eso: mediocridad elevada al cuadrado. Y sí, ya celebramos no descender, pero que luego no me venga Gourlay hablando de Europa porque o se ha pasado drenando su propio nombre o no sabe bien qué elementos/especímenes le rodean. O las dos cosas al mismo tiempo.

El Valencia CF ha fichado jugadores por valor de tres millones y creemos que son la leche, la repera, el summun…y son lo que son: jugadores de coste asequible, baratos, aunque, en el fondo (y por rendimiento) salen caros, carísimos y espero que alguien asuma, algún día, las consecuencias de este desfalco. Son lo que son, del mismo modo que digo que Rioja me parece un jugador corriente para primera división, pero se trata de un futbolista honesto y trabajador: otra cosa es que siempre hace la misma jugada, no se va de nadie, sus números son pobres en calidad y precisión y etc. Es decir, al final nos quedamos con ese perfil medio-bajo de un futbolista y a poco que se entrega y es voluntarioso, lo damos por bueno. Rioja es de lo mejorcito que tenemos y es un futbolista de partido de lunes por la noche: que ni fu, ni fa.

Ahora te vienen tres potencias, bien trabajadas, en liga (quizá el Madrid, no tanto, pero tiene calidad). Tú has vuelto a demostrar lo mal trabajado que estás a balón parado, en defensa y en ataque (y esto ya viene de largo); has demostrado que en tus momentos de inspiración (tus quince minutos de gloria), puedes hacer cosas interesantes, aunque esto no te dure; has demostrado, también, que eres capaz de lo peor y de que aún no has tocado suelo. Has demostrado demasiadas cosas y entre ellas que el banquillo tampoco te está ofreciendo mucho. Ya veremos si cuando llegue el siguiente parón (único momento que, como valencianista aficionado al fútbol me permito el placer de celebrar victorias y alegrarme por el buen juego del equipo que apoyo: la selección), no estás en descenso llegados, prácticamente, al primer cuarto de liga. Y digo esto porque, después de todo, como no sumes (Villarreal, Madrid y Betis) es posible que estés en la misma posición de colista que hace ahora un año. Esa es la realidad de este maldito Valencia CF de Meriton. La realidad de esta mediocre plantilla. La realidad de este técnico. La realidad de toda esta panda de…amiguetes que juegan los lunes por la noche, cuando todo lo importante ya se ha jugado.