Ucrania denuncia al menos dos muertos y diez heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó este sábado el último ataque nocturno ruso que, sólo en Kiev, dejó dos muertos y diez heridos, según el último balance, y denunció que en lo que va de 2025 Rusia usó 770 misiles balísticos contra el territorio ucraniano.

