Miami no me mima

Cancelado el partido del Villarreal CF y el Barcelona en Miami / EFE

Como en un partido alargado muchos minutos, parecía que, a pesar de eso, el equipo ganador se iba a llevar el encuentro, y solo hacía falta mover la pelota hasta que el árbitro pitara el final. Pero no, aunque son semanas las que faltaban para el famoso match entre el Villarreal y el Barcelona, que iba a jugarse en el Hard Rock Stadium de Miami, un “penalti” nos lleva a otro resultado.

Y es que la Liga ha anunciado que no se va a disputar el partido previsto, por motivos de instabilidad o inseguridad o lo que quieran decir, respecto de este. No se explica, o por lo menos yo no he entendido nada, sobre las razones reales de la anulación y es porque nada se dice. No es suficiente indicar que lo que ocurre en España lo impide.

Porque, ¿Qué ocurre en nuestro país? Pues que la Real Federación Española de Fútbol se ha puesto de perfil y no lo ha impedido, como sí lo hizo en otro intento anterior. Los dos equipos estaban pertrechados para ir a Florida y no ponían pega alguna. Solo los quince segundos de parón de los jugadores en distintos partidos de liga han enturbiado la decisión de la liga de ir a Miami.

La propia UEFA dijo que no estaban claros los reglamentos de FIFA y que no se oponía, aunque tampoco decía que sí tajantemente. La FIFA no dijo ni mu, como tampoco la federación estadounidense de fútbol (USSF). La que sí estuvo atenta fue la CONCACAF, la confederación que agrupa Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, manifestó que nadie le había pedido permiso para jugar en sus lares y que debían hacerse procesos reglamentarios para ello.

Primer golpe pues, pero no desde la “incertidumbre” en España… Relevent, la compañía que iba a organizar el evento es la que comentó que “con tan poco tiempo y esa inseguridad” no se atrevían a hacer el partido. Estamos hablando de casi dos meses antes y, por lo tanto, parece muy extraño que esos sean los motivos.

Algo está por detrás y, como diría Shakespeare, “algo huele mal en Dinamarca (Miami)”… No es Hamlet el Sr. Tebas, presidente de la Liga, pero eso es lo que ha debido pensar. A mí, como abogado, también me extraña que no haya contratos firmados, cuando se anunció a bombo y platillo y partido.

Así, ¿habrá indemnizaciones por no jugarse? ¿Qué pasa con el estadio que tenía ese día, 20 de diciembre, concertado para el encuentro? Y más preguntas legales que uno se hace. No hay un acontecimiento grave que impida el acto deportivo, no hay guerra, terremoto, granizo o cualquier hecho que lleve a la imposibilidad de realizarlo.

Entonces, ¿qué hay detrás de ese retiro nada estratégico? El comunicado de la Liga parece que echa la culpa a una conspiración judeo-masónica (como en tiempo franquistas) cuando algo no se quiere explicar. Algunas (malas) lenguas dicen que hay algo jurídico tras esa marcha atrás de la Liga (casi ni me creo lo de Relevent) y que en España se estaba preparando acciones en ese sentido. No lo sé, pero podría contener ese relato una verdad, porque si no es así, no me explico la retirada tan inesperada.

Sea por la presión de los jugadores, que recordemos, no son los amos del calabozo, pero son los que juegan y tenían el soporte de la AFE y de la FIFPro, sindicados español y mundial, y sin ellos mal se podría jugar, o sea por ese miedo legal, tanto en España, por la advertencia de posibles impedimentos legales, como con la CONCACAF y sus reglamentos que no se cumplían.

La pregunta, no obstante, que uno debe hacerse, es si es necesario jugar fuera de España para que la Liga sea más competitiva, desde el punto de vista económico y de su venta mundial, tal y como afirma Javier Tebas, o se puede uno quedar como está y no moverse.

Es cierto que se juegan partidos, no de la Liga, sino de la supercopa de España en Arabia Saudi, la supercopa francesa será en Kuwait, otro país árabe que entra en el sistema deportivo, el 8 de enero próximo, entre los dos gigantes galos, el PSG y el Marsella. Es decir que todos se mueven para que el mercado se engrandezca.

La diferencia es que son competiciones de copa y no de liga y ahí radica el asunto más problemático. En fin, que estamos en un yoyo de partidos si o no… Mientras se aclara todo, recomiendo “Los incomprendidos” (sin segundas…) de Pedro Simón. Disfruten y cuídense.