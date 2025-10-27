Norris resucita en México

La aerodinámica es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sólidos entre los gases. Cuando esos gases se comportan de una forma fuera de lo habitual, la aerodinámica reacciona de forma particular. Eso es lo que ha pasado en el Gran Premio de México: la altitud de más de dos kilómetros sobre el nivel del mar ha alterado el status quo de las últimas carreras. En el circuito Hermanos Rodríguez hemos visto cómo el RedBull, que venía lanzado, ha cesado su racha de victorias; cómo Piastri, y así lo ha reconocido su jefe Andrea Stella, no ha sabido sacarle todo el jugo al McLaren; cómo Ferrari se ha permitido hacer un podio y recuperar la segunda plaza en la lucha por el título de constructores frente a Mercedes. Por ver cosas no habituales, hasta hemos visto cómo un Hass –el de Oli Bearman– ha firmado una excelente cuarta plaza.

La vigésima cita de este mundial ha puesto a Norris en el liderato, por un solo punto delante de Piastri. El australiano arrastraba una mala racha: en Singapur Norris casi se lo lleva por delante y el inglés no recibió ninguna consecuencia; en Texas la agresividad de Oscar dejó a los dos McLaren sin puntos en la carrera sprint y permitió que Max se acercara en el mundial. En México el australiano no podía hacerse con el coche y se hundió en la crono del sábado. En carrera ha hecho trabajo de pico y pala y, aunque solo ha logrado un quinto puesto, mantiene muy viva la lucha por el mundial. Ver a un Piastri así de desinflado ha levantado los rumores sobre la preferencia del equipo por su compañero. Sus declaraciones el sábado sobre pequeños fallos en la entrega de potencia ayudaron a alimentar esos rumores. No sé si a Andrea Stella le podrán salir ya más canas, pero lo bien cierto es que gestionar esta guerra civil en los próximos cuatro grandes premios será difícil.

También será complicado para Verstappen seguir agobiando a los papaya. Su progresión en esa caza a los de Woking se ha frenado en México, pero Max ha vuelto a minimizar daños con su tercera plaza. El holandés casi se estrella en la salida, empujado por los Ferrari, pero durante la carrera ha demostrado cómo hacer un stint de muchísimas vueltas con unas gomas que otros destrozaban. El virtual safety car de la última vuelta nos ha privado de haber visto si hubiera sido capaz de quitarle la segunda plaza a Leclerc. A pesar de todo, el holandés sigue a 36 puntos del líder –antes estaba a 40– y aunque queda una carrera menos seguirá asustando a los McLaren.

En dos semanas se correrá en Interlagos, una pista muy diferente a la de México. Con ganas de que llegue ya.

