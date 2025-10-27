Volver por tus fueros

Soy de los que dice que la vida la hacemos difícil nosotros. Pero no cabe duda, también, que en muchas ocasiones la misma nos pone pruebas a superar de mucha exigencia, con lo que hace que se pueda hacer dura ya de por sí.

Ninguno podemos vivir ajenos a las enfermedades o virus, los cuales forman parte de nuestra existencia. Hay algunos, que por suerte y me incluyo, de momento no nos podemos quejar en ese aspecto, pero por desgracia, si tenemos cerca a quienes tienen que convivir con diferentes dolencias difíciles de gestionar.

Siempre me inculcaron, desde bien pequeño, que debía aprender de ver a otros como superaban las adversidades, que eso me haría dar la verdadera importancia a las cosas que si las tienen.

Mi trayectoria vinculada al mundo del deporte y más concretamente cuando se me abrieron las puertas del movimiento paralímpico, hicieron que tuviera conciencia real de ello. La superación constante, hacer fácil lo aparentemente difícil, tomar las cosas por su real importancia, eran unas premisas que pude ver reflejadas en unos deportistas que son ejemplo para el resto de los mortales.

Posiblemente, por ser de Alicante y por unos triunfos que llegaban más pronto de lo posiblemente esperado, comencé a poner el punto de mira sobre un atleta llamado Iván Cano. Con discapacidad visual, Cano se ha convertido en un referente del deporte español, el cual viaja por todo el planeta con la vitola previa de favorito en cada competición a la que acude. Algo que constata una brillante hoja de servicios. Oro en el Campeonato de Europa de 2018, más la plata dos años después, suma también otra plata, en este caso en la cita mundialista en 2015 y un bronce en 2019. Así, su medalla en Juegos Paralímpicos, no hacían más que confirmar una trayectoria que no para de engordar las estanterías de su casa en Alicante. Pese a tenerlo que hacer en un estadio vacío, debido a las restricciones ocasionadas por la Covid-19, algo, el público, tan importante para los saltadores en sus “vuelos”, sacaba lo mejor para hacer en Tokyo, hasta ese momento, el mejor salto de su carrera, pudiendo superar los 7 metros en longitud.

Un brillante ciclo posterior, que sin embargo, le dejaba con la miel en los labios hace apenas un año en París. Una desilusión en forma de cuarto puesto, que junto a los problemas físicos arrastrados, le han tenido un par de años sin disfrutar realmente de una disciplina que le hace feliz y donde sigue siendo un claro referente antes y después de competir.

Pero Iván, resiliente donde los haya, no se iba a rendir. De esta manera volvía por sus fueros, recuperando su camino favorito, el de los constantes pódiums, el de la victoria, en el de ser el mejor del mundo en la prueba de salto de longitud. Lo hacía a lo grande, batiéndose frente a los mejores, y llevándose la medalla del color más bonito, la cual, por fin, acababa colgando de su cuello. Además, siendo el mejor salto en competición de su carrera, superando incluso el realizado en la capital nipona, cuatro años atrás, que ya lo había hecho eterno.

Un alicantino que sigue abonado a uno de sus lugares favoritos, el que forman tres cajones juntos que definen a los elegidos.

