Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski cree que las sanciones de Trump podrían costarle a Rusia 5.000 millones de dólares al mes

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que las sanciones de EE.UU. a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft podrían causar cada mes a la industria petrolera de Rusia pérdidas de unos 5.000 millones de dólares.

"Creemos que estas sanciones reducirán sus beneficios en al menos 5.000 millones de dólares al mes", dijo Zelenski en un encuentro con medios, entre ellos EFE, al ser preguntado por los efectos de las primeras restricciones económicas contra Rusia dictadas por la actual administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.