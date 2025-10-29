En Directo
Opinión | Minuto a minuto
Un año de la dana en Valencia | Mazón: "Algunas cosas debieron funcionar mejor"
Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó parte de la provincia de Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados
M. L. Belarte | M. Rojo | V. Peraita | D. Campayo | R. Gargoi
La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge este miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia hace ya un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. El funeral será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana y en el que se desarrollarán numerosos actos homenajes.
Sigue aquí en directo toda la actualidad del primer aniversario de la dana en Valencia.
Von der Leyen en el aniversario de la dana: "Europa sigue con vosotros"
"Un año después de las devastadoras inundaciones en Valencia, seguimos con el pueblo de España", ha escrito en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el aniversario de la dana de Valencia, en la que murieron 229 personas. La presidenta de la Comisión, finalmente no asistirá al funeral de Estadopero ha querido recordar que la UE ha dado casi 3.000 millones de euros para apoyar "a las personas, empresas y comunidades afectadas" y ha apostillado: "Europa sigue con vosotros".
"Compartimos vuestro dolor. Y siempre recordaremos la increíble solidaridad de una comunidad que se unió para reconstruir", ha continuado Von der Leyen, cuyo mensaje ha sido leído hoy en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea por su portavoz, Paula Pinho y ha recogido Efe.
La música que sonará en el funeral de Estado por la dana en Valencia
La dana del 29-O se llevó por delante la vida de 237 personas, 229 en la provincia de Valencia y ocho en la de Albacete. Un año después, el Museo de las Ciencias de València será este miércoles el escenario del funeral de Estado, que rendirá homenaje a las víctimas mortales de la mayor catástrofe natural de la historia de España. La ceremonia comenzará a las 18 horas en el interior del recinto y, aunque casi a cuentagotas, se van conociendo los detalles de una ceremonia civil que busca dar protagonismo a los familiares de las personas fallecidas y a la Casa Real, por encima de los miembros del Gobierno y del Consell. (Seguir leyendo)
Los Reyes y Sánchez saludarán sin Mazón a familiares de víctimas de la dana antes del funeral de Estado
Los Reyes Felipe y Letizia, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, saludarán en una sala adyacente del Museo de les Ciències de València a representantes de familiares de víctimas mortales de la dana unos minutos antes de que comience el funeral de Estado, sobre las 17.45 horas. (Seguir leyendo)
Protestas contra Mazón en la calles de Valencia: 229 mantas térmicas para recordar a la víctimas
Ni olvido ni perdón. El centro de València se ha convertido en el escenario de una nueva protesta contra Carlos Mazón por la gestión de la dana y en recuerdo a las 229 víctimas de la tragedia. Minutos antes de que arranque la manifestación convocado por Acord Social Valencià para homenajear a las 229 personas que perdieron la vida hace un año. Los organizodores del acto han desplegado en el suelo 229 mantas térmicas para recordar a los fallecidos ante la mirada de decenas de turistas que han seguido con respeto la acción reivindicativa. (Seguir leyendo)
El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana
Un año justo después de la catástrofe humana originada por la dana del 29-O sobre València, dos personas siguen desaparecidas, Elisabet Gil Martínez, Eli, de 38 años, muerta en la barrancada del Poyo a la altura de Quart de Poblet tras ser engullida en Cheste, y Francisco Ruiz Martínez, Paco, de 64, tragado por la riada del Magro en Montserrat. (Seguir leyendo)
Sumar critica a Mazón y exige su dimisión
Los diputados del grupo parlamentario Sumar han sido los que más han escenificado sus críticas a Mazón en el primer aniversario de la DANA. Tras el minuto de silencio, han mostrado carteles en los que se leía “229 muertos evitables” y pedían su dimisión. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido la única miembro del Gobierno que ha solicitado la dimisión del president durante la sesión del Congreso, mientras que los ministros socialistas han evitado entrar en la disputa.
Los representantes de Compromís negarán el saludo a Carlos Mazón
Los representantes de Compromís que acudirán al funeral de Estado por la Dana negarán el saludo institucional a Carlos Mazón. El acto prevé un saludo entre las autoridades, pero fuentes del partido valenciano avanzan que los dos dirigentes que asistirán en su nombre, Alberto Ibáñez y Joan Baldoví, tienen previsto desairar al president de la Generalitat, al que responsabilizan de la tragedia.
En una rueda de prensa en el Congreso, Ibáñez ha criticado el discurso institucional de Mazón: "No concebimos ninguna otra declaración que no fuera presentar su dimisión", censuró. "Tiene todavía 7 horas para presentar su dimisión", señaló, instándole a salir del Gobierno antes del funeral de Estado.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias se blinda para el funeral de Estado por las víctimas de la dana
Ya está todo listo. La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge hoy miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia hace hoy un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. Drones, perros policía, controles en las instalaciones y en sus alrededores, centenares de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y una organización cuidada al detalle conforman un dispositivo de seguridad que ha blindado la Ciudad de las Artes y las Ciencias para celebrar el que será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunidad Valenciana. (Seguir leyendo)
El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que requiera el tique al parking
El abogado que logró que la Audiencia de València le admitiera la declaración como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, el 29 de octubre (29-O) ha pedido a la jueza de la dana que reclame el tique del aparcamiento, donde supuestamente ambos se despidieron, a la periodista o a la empresa que gestiona el aparcamiento. Así consta en un escrito presentado en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja y notificado hoy a las partes, presentado por Ximo Esteve, el abogado de Algemesí que ejerce la acusación particular en la causa de la dana. (Seguir leyendo)
Baldoví ve "infame" la declaración de Mazón
El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha calificado de "infame" la declaración institucional del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con motivo del primer aniversario de la dana y ha asegurado que la única declaración institucional de Mazón que esperan los valencianos es "el anuncio de su dimisión".
"Infame, absolutamente infame. La única declaración de Mazón que estamos esperando los valencianos y las valencianas es el anuncio de su dimisión inmediata", ha asegurado Baldoví.
