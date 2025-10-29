Un año de la dana en Valencia | Mazón: "Algunas cosas debieron funcionar mejor"

Von der Leyen en el aniversario de la dana: "Europa sigue con vosotros"

"Un año después de las devastadoras inundaciones en Valencia, seguimos con el pueblo de España", ha escrito en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el aniversario de la dana de Valencia, en la que murieron 229 personas. La presidenta de la Comisión, finalmente no asistirá al funeral de Estadopero ha querido recordar que la UE ha dado casi 3.000 millones de euros para apoyar "a las personas, empresas y comunidades afectadas" y ha apostillado: "Europa sigue con vosotros".

"Compartimos vuestro dolor. Y siempre recordaremos la increíble solidaridad de una comunidad que se unió para reconstruir", ha continuado Von der Leyen, cuyo mensaje ha sido leído hoy en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea por su portavoz, Paula Pinho y ha recogido Efe.