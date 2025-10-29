Mazón, es el momento de ser valiente

Carlos Mazón. / EFE

En el funeral de Estado faltaban 237 personas y sobraba una. Al año exacto del 29-O, se abatió sobre Jamaica el huracán Melissa. A diferencia de la dejación de responsabilidades de la Generalitat Valenciana, las autoridades caribeñas emitieron un mensaje de protección a la ciudadanía, bajo la leyenda de "No es el momento de ser valientes". A Carlos Mazón le había llegado en cambio la hora de mostrar un atisbo de valentía, pero la ha desperdiciado. Recibió menos insultos de los que merecía, en ningún momento debió llegar a flote al memorial. Se nota que Feijóo tiene muchos votos que perder.

Mazón no solo ha ensombrecido el funeral, lo ha liquidado. Un pomposo ceremonial con jefes de Estado, del Gobierno y de las Cortes se encaminaba exclusivamente a controlar los daños, ante la presencia indeseada e indeseable del absentista laboral que se tomó vacaciones en el día mas trágico de su comunidad. Y que comenzaba la jornada con otro discurso intolerable, bajo la conclusión de que "debemos reflexionar". Tal vez se refería a haber simultaneado una manifestación masiva en la calle con un festejo taurino en su televisión privada.

Mazón lesiona al Estado, pero no define la actualidad. Por su culpa, el 29-O ya compite favorablemente en atención ciudadana con el 23F y el 11M.

La "comida con la periodista" que le reprochaban las víctimas a gritos tiene más peso que el funeral, porque insulta a una nación entera.

Aunque las víctimas se despedían al grito de "Mazón, te queremos en prisión", es innecesario entretenerse con homicidios imprudentes, denegaciones de auxilio o negligencias. Se trata simplemente de defenderse de la consumación del insulto a la ciudadanía. En su demasiado breve discurso, el Rey pronunciaba un aliviado "gracias por vuestras palabras", dado el comedimiento de las tres portavoces de los fallecidos. Pero el jefe de Estado agregó la exigencia de "seguir analizando las causas de la tragedia", en su mensaje más político a una autonomía desde otro mes de octubre, el de 2017.