Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski cifra en 50.000 millones de dólares anuales las pérdidas de Rusia por las sanciones a sus petroleras

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado en 50.000 millones de dólares anuales las pérdidas de Rusia por las últimas sanciones de Estados Unidos a las dos principales petroleras del país, Rosneft y Lukoil, "siempre que se mantenga una presión firme y constante", ha apuntado.

Zelenski ha asegurado que disponen de las primeras evaluaciones detalladas sobre el impacto de estas sanciones, apenas una semana después de que fueran anunciadas por Estados Unidos en represalia por la supuesta "falta de compromiso" de Rusia para negociar la paz con Ucrania.