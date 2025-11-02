¿Correrán o Corberán?

Pepelu of Valencia CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid C.F. and Valencia CF at Santiago Bernabeu stadium on November 1, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 01/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid C.F. v Valencia CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Hay derrotas que duelen, otras que avergüenzan, y luego está lo del Bernabéu. Un 4-0 que no fue una goleada, sino una humillación. Porque perder contra el Real Madrid entra en el guión, pero hacerlo sin alma, sin piernas y sin una pizca de orgullo, es otra cosa. Este Valencia CF no es que no compita: es que parece que ni lo intenta.

Uno ve al equipo y no sabe si está viendo a un grupo de futbolistas profesionales o a un coro de figurantes esperando que alguien les diga cuándo empezar a moverse. El balón quema, el esfuerzo se raciona y la actitud roza el delito deportivo. No hay intensidad, ni colmillo, ni rastro de ese gen competitivo que tantas veces salvó al conjunto de Mestalla del naufragio.

Carlos Corberán, mientras tanto, sigue buscando “la tecla”. Pero da la sensación de que su piano tiene las cuerdas rotas. Sus planteamientos son tan previsibles como un discurso de pretemporada y sus cambios llegan tarde, mal y sin convicción. El equipo no juega a nada, no defiende bien, no ataca mejor y vive instalado en esa peligrosa tierra de descenso donde ni se gana ni se evoluciona. Y, lo peor de todo, no veo a tres equipos peores a día de hoy.

El vestuario parece desconectado, como si el mensaje del técnico se hubiera disuelto entre charlas tácticas y ruedas de prensa resignadas. Se habla de paciencia, de proyectos a largo plazo, pero el fútbol no espera a nadie, y menos en Mestalla, donde la exigencia no se mide por la fe de su afición y por el respeto al escudo.

Corberán podría tener las horas contadas si el balance sigue siendo tan demoledor como hasta ahora, y no porque la afición quiera sangre –que también-, sino porque lo que se ve sobre el césped no invita a creer en nada. Este Valencia transmite vacío, desidia y una sensación alarmante de rendición anticipada. Y cuando un equipo deja de correr, deja de sentir. Y aunque la sensación sea que Coberán tiene todo el poder todavía y la apuesta sigue siendo el de Cheste, el fútbol no espera a nadie. O corren o lo corren.

Lo preocupante ya no es perder, sino acostumbrarse a hacerlo sin dignidad. Y eso, en el Valencia CF, es un pecado capital. Los jugadores deben mirarse al espejo y recordar dónde están. No se trata solo de ganar, sino de competir, de dejarse el alma, de demostrar que aún queda algo de ese orgullo que hizo de este club una bandera. Y no pedimos ni siquiera que ganen en grandes plazas, sino que no se arrastren en ellas.

Y esto no va solo de la gestión de una propiedad que probablemente no viera ni el partido contra el Real Madrid. Sino que la resignación llega a tal punto que parece que se ha instaurado en la mediocridad y el confort de una plantilla que acabó un partido con 7 faltas y una sola amarilla. Indecente que ni siquiera sean capaces de defenderse cuando el fútbol no te da para más.

Porque si el Valencia sigue así, el problema no será solo que Corberán no dé con la tecla. El problema será que ya nadie quiera escuchar la música. Una melodía que cada vez menos suena a Europa –como era de prever- y cada vez más a hipertensión. Ahora lo que me pregunto es si por fin correrán o si el problema empieza a ser también Corberán.