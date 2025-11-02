Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania informa de ataques nocturnos rusos con dos misiles y 79 drones

La Fuerza Aérea ucraniana informó de los ataques enemigos recibidos la pasada noche con dos misiles balísticos Iskander-M y con 79 drones, de los cuales fueron neutralizados un total de 67, en su parte matinal de este domingo.

Los drones, entre ellos una cincuentena de kamikaze Shahed, aunque también había entre ellos aparatos no tripulados de ataque de tipo Gerbera, despegaron de las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk.