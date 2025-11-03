Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski anuncia la recepción de otro sistema antimisiles Patriot de Alemania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo la recepción de otro sistema antimisiles Patriot procedente de Alemania.

"Hemos reforzado el componente 'Patriot' de nuestra defensa aérea ucraniana. Agradezco a Alemania y personalmente al canciller Friedrich Merz este paso conjunto para la protección de vidas humanas ante el terror ruso", escribió en X.